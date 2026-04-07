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La muerte de dejó una vacío que sigue siendo doloroso para su círculo más cercano, especialmente para su familia. Este 7 de abril se cumple un año de su fallecimiento, por lo que su esposa, decidió recordarlo de una manera muy especial.

A través de sus redes sociales, la exconductora compartió un emotivo mensaje en el que dejó claro que, a pesar del tiempo, aún no ha podido asimilar la ausencia de quien era el amor de su vida.

"Un año de extrañarte cada día y de tratar de entender tu ausencia. Recordarte hoy duele más que ayer", escribió.

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Andrade acompañó estas palabras con un par de fotografías del productor, y aseguró que, aunque quisiera decir más en honor a su memoria, simplemente "las palabras no me salen".

Del Bosque falleció en abril del 2025 tras una larga batalla contra el cáncer linfático, enfermedad que le fue diagnosticada en 2017 y que marcó lo llevó a someterse a distintos tratamientos tanto en México como en el extranjero.

A lo largo de ese proceso, Memo compartió públicamente su estado de salud, incluyendo momentos en los que reportó mejorías, así como recaídas que derivaron en hospitalizaciones.

La dedicatoria de Vica no tardó en llenarse de mensajes de apoyo y solidaridad de sus fans, famosos y amigos cercanos, entre ellos Omar Chaparro, quien trabajó con el productor en el programa "No Manches".

"Un abrazote Vica, admiro tu fortaleza", escribió.

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