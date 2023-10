"V/H/S 85", la nueva cinta de terror que incluye al terremoto del 85 en México y un dios mexica

El terremoto que sacudió a México el 19 de septiembre de 1985 se ha convertido en uno de los capítulos más trágicos y escalofriantes de la historia de nuestro país. Durante casi cuatro décadas hemos escuchado infinidad de relatos y experiencias de quienes vivieron este lamentable suceso, y muchas de ellas han servido como inspiración de varias producciones de cine y televisión.

Sin embargo, ninguna de ellas se acerca a "V/H/S 85", una cinta de terror que acaba de estrenarse en Estados Unidos y que forma parte de una popular saga que se divide en cinco entregas, cada una de ellas compuestas por varios cortometrajes, uno más perturbador que el anterior.

Quienes son fans de esta franquicia saben que el hilo conductor de estas películas está basado en un grupo de personas que, por azares del destino, encuentran decenas de vídeos caseros, fechados en diferentes años y comienzan a verlos; pero la última película ha llamado la atención por basar una de estas historias en la cultura mexicana.









Aunque "V/H/S 85" incluye seis pequeños segmentos, el segundo de ellos, titulado "Dios de la muerte" ha ganado gran popularidad. La grabación inicia con la leyenda de que se trata material restringido por el gobierno mexicano y que su producción o distribución es una ofensa federal.

Posteriormente nos presenta a Luis, un camarógrafo del noticiero "Ahorita TV" que se encuentra preparando todo para la salida al aire del programa. La emisión de ese día corresponde a la del 19 de septiembre del 85 y aunque empieza como cualquier día, poco a poco se convierte en, literalmente, un verdadero infierno.

¿De qué va la trama?

La cámara enfoca a Lucía, la presentadora del programa, interpretada por la actriz Gabriela Roel, quien después de saludar a la audiencia, hace un enlace con una joven reportera llamada Gabriela que, casualmente, ese mismo día hace su debut en televisión. La trasmisión es interrumpida por el fuerte terremoto que no solo cobra la vida de Gabriela, sino que deja atrapado y muy malherido a Luis.

Horas más tarde, la cinta muestra la llegada del grupo de rescate conocido Los Topos, pero todo se complica cuando la frágil estructura les impide salir y se ven obligados a descender entre los pisos.

A medida que la historia avanza, el grupo descubre un vestigio prehispánico relacionado con Mictlán (el inframundo mexica) y a Mictlantecuhtli, el dios de la muerte. La ya difícil situación se torna más siniestra cuando la deidad se hace presente y los protagonistas comienzan a sacrificarse unos a otros.

Este segmento fue dirigido por la mexicana Gigi Saul Guerrero, quien ha estado detrás de otras cortometrajes como "Bestia", además de que dirigió varios capítulos de la serie "The Purge" y la serie de antología de terror "Into the Dark".





La historia toma un giro siniestro cuando los protagonistas descubren la entrada al Mictlán. Foto: YouTube





