Las tres sagas de terror más espeluznantes de todos los tiempos

Ha comenzado la época de disfrutar de las historias de terror, lo paranormal y las leyendas, por eso para ponerse en sintonía y disfrutar de una noche de sustos e insomnio, porque con las siguientes sagas que encontrarán en las plataformas digitales, será imposible conciliar el sueño.

Saw IV, V y VI. Hace unos días se estrenó en las salas de cine el capítulo 10 de esta saga, donde aparece de nueva cuenta John Kramer, la mente retorcida que dio inicio a esta serie de juegos macabros que vinieron a revolucionar el género en 2004. En esta nueva entrega se da continuidad a la historia de Jigsaw, pero si quieren seguir con la historia alterna que surge con la supuesta desaparición de este psicópata, estas son las tres que no te puedes perder, ya que en ellas se descubren a los individuos que deciden seguir con el legado de sangre de Kramer, además de la aparición de nuevas víctimas y trampas tan terroríficas que te erizarán la piel.

Expediente Warren. Para aquellos amantes de la leyenda "basado en hechos reales", esta saga es la saga ideal y más si se ve de noche, porque son tres películas salidas de los casos que el matrimonio de Ed y Lorraine Warren resolvieron durante su labor como investigadores de lo paranormal y demonólogos. La primera es "El Conjuro", que narra la experiencia de una familia que decide mudarse a una granja en Rhode Island, donde comienzan a vivir sucesos inexplicables. Le sigue "El Conjuro 2: el caso Enfield", en esta ocasión los Warrern deberán viajar a Reino Unido para ayudar a una angustiada madre, porque después de vivir actividad poltergeist en su casa, una de sus tres hija es acosada por un ente; y finalmente está "El Conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo", en la que un hombre es acusado de asesinato, sin embargo se declara inocente al confesar que fue obligado por un demonio, situación que la pareja deberá comprobar.

Lore. A quién no le gusta escuchar historias de fantasmas, monstruos y otros seres sobrenaturales a mitad de la noche, esta serie creada por los productores de "The Walking Dead" y "El exorcista", aborda historias que retoman hechos reales para dar paso a narraciones con hombres lobo, vampiros, brujas, asesinos en serie, y zombis como protagonistas; pero en la segunda temporada se pone ante el espectador esas narraciones que fueron escuchadas en el podcast homónimo a esta serie, lo que asegurará momentos de terror y de no querer apagar la luz. ¿Te animas a verla?

