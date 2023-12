Versiones aseguran que Eleazar Gómez ya no se casa, por supuesto romance con un hombre

En septiembre, Eleazar Gómez anunció que estaba comprometido con su novia de tres meses, Jeni de la Vega, expareja de Peso Pluma, de la que parecía estar muy enamorado y con la ilusión de emprender una historia juntos, sin embargo, en las últimas semanas se ha dicho que terminaron su relación y, ahora, se viralizan imágenes del actor en compañía de un famoso activista que lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en las que se encuentran vacacionando en un yate.

La vida del actor de 37 años ha estado rodeada de polémica desde hace años, sin embargo, no fue sino hasta que en 2020, cuando fue arrestado y encarcelado por las acusaciones de violencia familiar, luego de que propinara agresiones físicas y verbales contra Tefi Valenzuela, su pareja de aquel momento, que los reflectores enfocaron toda su atención en él.

A partir de ese momento y, tras su salida de prisión, Eleazar ha tratado de reivindicarse y reconstruir su imagen y carrera, por lo que muchas y muchos se sorprendieron no sólo al conocer que se comprometía con Jeni de la Vega, sino por el hecho de que la conductora emprendiera una relación amorosa con el actor, quien fue preso por el delito de tentativa de feminicidio.

De hecho, de la Vega fue entrevistada en su momento y, con mucha seguridad, destacó que la historia que estaba viviendo con el actor era muy distinta a las que otras parejas de Gómez habían vivido a su lado, como lo llegaron a compartir Tefi Valenzuela y Danna Paola en su tiempo.

Además, la exnovia de Peso Pluma destacó que no era una mujer sumisa, por lo que estaba preparada para cualquier reacción violenta que el actor podría ejecutar, poniéndole límites.

"Yo estoy muy tranquila, porque soy una mujer que tiene bien claro sus límites y si en algún momento llegó a ver que Eleazar se pone violento voy a poner un alto y no es algo que me tiene con miedo", destacó.

También relató la forma en que el actor le pidió matrimonio, luego de citarla en una cena que decoró con un camino de rosas, detalle que no la hizo dudar ni un segundo en dar el sí, pues Jeni afirmó que una mujer puede presentir cuando se trata de la persona indicada.

“Llegué y veo todo así, con rosas, un camino de rosas, velas y digo, ‘-¿Qué está pasando, me equivoqué de lugar?, aquí no es, seguí el caminito y es una cena romántica y al final me dijo eso, que si me quería casar con él, si sientes algo en tu corazón y lo sientes directo, tienes que hacerlo, tienes que ir por él, tienes que pelear por ello", confió.

Por su parte, Gómez también externó la dicha que le producía unirse en matrimonio con Jeni, a quien dijo sentirse flechado no sólo por su gran atractivo físico, sino por su inteligencia y sentimientos. Con la joven -aseguró el actor- tenía la ilusión de formar uan familia, pues de acuerdo a Eleazar, su más grande sueño es convertirse en padre y crear su familia propia.

“Mi sueño más grande es ser papá, ya quiero serlo, poder crear una vida; pienso que es uno de los sentidos y sentimientos más hermosos que puede experimentar el ser humano”, dijo al programa "Hoy día".

De acuerdo con los novios, la boda se efectuaría en marzo del 2024.

Sin embargo, a mediados de este mes, el programa "Chisme no like" aseguró que el compromiso había acabado y, ahora, publica una serie de fotografías en las que Eleazar aparecía en compañía de un joven, identificado como Mario Sierra Moncada, influencer y activista mexicano, el cual vela por lo derechos de la comunidad LGBTIQ+, así como trabaja para su visibilización y reconocimiento. De hecho, en la actualidad, es precandidato a una diputación, por parte de Morena, para las elecciones del próximo año.

En las fotografías, el actor y Sierra aparecen sentados en la popa, mientras que admiran el mar que los rodea y aunque lucen sonrientes, en ninguna toma aparecen besándose o mostrándose un gesto de afecto que sugiera que son más que amigos.

El único acercamiento que fue captado fue cuando Sierra coloca su mano en una de las rodillas de Eleazar.

La versión de que Jeni y Eleazar ya no se van a casar cobró fuerza tras la publicación de las fotos, sin embargo, ninguna de las partes ha salido a hablar.

Hace unas horas, tanto de la Vega y Sierra Moncada compartieron historias de Instagram, donde se confirma que están vacacionando; ella en Miami, Florida y él en París.

