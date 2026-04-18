Los ojos quieren escapar, mirar a otro lado, la respiración se acelera al mismo tiempo que el corazón y los músculos se tensan. El sudor recorre por el cuerpo. Para muchos, esta es una sensación que no quisieran experimentar nunca. Para otros, como Verónica Falcón, es la catarsis perfecta para lidiar con los problemas de la vida.

La actriz mexicana, quien tiene más de 30 años de carrera, 12 de ellos en Hollywood, es parte de la nueva película del director irlandés Lee Cronin, La posesión de la momia, una reinterpretación del monstruo clásico que, considera la actriz, puede gustar especialmente en México, donde el terror suele ser valorado.

“El terror te sirve como catarsis. Todo el estrés, todas las cosas que pasan en la vida, que te tienen preocupado cuando vas a ver una película de estas las gritas, las sacas”, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL.

“La otra cosa que creo que tiene el terror es esta cuestión de comunidad, de ir al cine con alguien, de disfrutarlo, de asustarte y gritar juntos. Tú vas y de pronto todo mundo grita al mismo tiempo, todos se ríen y uno grita más que el otro; entonces se vuelve una parte muy divertida de la experiencia”, añade.

Maestro del Horror

Cronin es conocido por proyectos anteriores como Evil Dead: El despertar o El bosque maldito, en las que ya demostró el nivel que puede ofrecer hablando del terror, mismo que según la mexicana se refleja en esta cinta, que estrena este fin de semana en salas.

Verónica encarna a Carmen Santiago, la abuela de la familia Cannon, quienes sufrieron la desaparición de la más pequeña de sus hijas, Katie (Natalie Grace), quien ocho años después es encontrada por la policía al interior de un sarcófago.

“Lee en esta película toca todos los tipos de horror, hay body horror, gore, terror primario, suspenso, de todo un poco”, apunta la actriz.

“También hay un poco de humor. Te va a asustar, te va a dar asco, vas a gritar por supuesto, pero de eso se trata. Es como si fueras a ver una comedia y no te rieras; de eso se trata”, añade emocionada.

Esencia latina

Además del drama y el horror que componen la cinta, también se asoma un poco de humor en ella, mucho del cual proviene de parte de Falcón, quien de acuerdo con ella, interpreta a una “perfecta abuela latina”, mostrando en pantalla este amor tan particular en ellas.

“Carmen es la abuela, la matriarca de esta familia y, como buena abuela, ella se va a agarrar de lo que se tenga que para ayudar a su familia, para que su nieta sane. Una de las cosas es el humor, porque es tan terrible lo que está pasando que de pronto la abuela hace algún comentario, trata de hacerlos reír como para decirles, ‘estamos unidos, estamos bien, todo va a estar bien’”, explica.

Para redondear la historia, Verónica considera que uno de los puntos fuertes de La posesión de la momia es justamente su director, el cual le imprime un toque único, una reinvención del monstruo que, contrario a lo visto con Brendan Frasier o Tom Cruise, deja de lado la acción explosiva y las leyendas de tesoros malditos.

“No van a poder con ella, es una gran historia, porque esta vez no estamos tratando de encontrar a la momia por oro o por tesoros. Esto tiene que ver más con una familia, una muy amorosa, muy unida”, menciona.

En la cinta también actúan Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Shylo Molina y Billie Roy.

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