Verónica Castro revela que Cristian no se ha hecho presente, ni antes ni después su operación: "no sé dónde anda"

Verónica Castro da detalles acerca de las dos operaciones a la que fue sometida la semana pasada, pues a pesar de que salió del hospital el mismo día, asegura que sigue muy adolorida, aunque ya se encuentra tomando una serie de medicamentos y ejecutando ejercicios de hombros y brazo para recuperarse prontamente; lo único que le ha hecho falta es la presencia de su hijo Cristian, que no se ha hecho presente desde que fue dada de alta.

La actriz sostuvo una llamada telefónica esta tarde con "Ventaneando", a través de la que dio a conocer que fue un dolor de hombro lo que la llevó a visitar el hospital, sin embargo, destacó que no se dio cuenta del movimiento o el momento en que se lesionó.

"Hubo un dolor que tenía yo, medio raro en el hombro, a lo mejor un movimiento que hice y no me di cuenta", consideró.

Los especialistas le dijeron a "la Vero" que debido a la complejidad fisiológica del hombro, compuesto por una serie de ligamentos, articulares y pequeños huesos, era necesario operar su lesión.

También expresó que la lesión fue asociada a la caída de un camello que sufrió hace más de dos décadas, pues la lesión que atravesó fue tan fuerte, que es una condición que seguirá causándole consecuencias colaterales.

"Sí, tiene que ver todo con el jalón del elefante obviamente, cuando te pasó algo tan fuerte, tan grave.. y la edad que no ayuda nada", destacó.

Castro fue sometida a dos operaciones en un mismo día; por la mañana hicieron algunos ajustes en la zona cervical y, por la tarde, trataron su hombro.

"(Estuve) un día internada, dos anestesias generales; en la mañana la primera operación, la segunda por la tarde y ya por la noche salí, fue rápido todo", detalló.

A pesar de que todo salió bien, la actriz reconoció que sigue experimentado dolor:

"El doctor me dice que me esté cuidado, checando que se me quite la molestia, pero no se me ha quitado, la verdad, sigue el dolor".

También dijo que Michel, su hijo mejor, ha estado al pendiente de su evolución, a diferencia de Cristian, pues cuando le preguntaron por él no le quedó más que reconocer que no ha estado presente y que, lo último que supo de él fue cuando abandonó la CDMX, tras acabar sus compromisos laborales con Yuri.

Michel Castro, hijo menor de la actriz, fue quien la llevó al hospital y quien ha estado al pendiente de su recuperación. Foto: Instagram

"Está conmigo Fabiola, Ivonne y, por supuesto, Michel viene, me da mis vueltas cada que puede, ahora sí que está pendiente hasta donde se puede. Cristian no sé... no sé dónde anda, lo último que supe que estaba muy sentido porque Yuri dijo que no era amigo, ya sabes... ¿pa´ qué te digo?", ahondó.

