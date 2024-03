“Vaselina”, el musical que sacó lágrimas a Andrea Legarreta

Andrea Legarreta sabe perfectamente que cantar y bailar no es su fuerte, tanto así que durante los ensayos para el musical Vaselina llegó a encerrarse en el baño y a llorar debido a la frustración de pensar que no estaba a la altura de sus compañeros.

“No tengo canción solista y mis coros no es que les ayuden mucho, pero le echo ganas. Hubo momentos en que llegaba después de que empezaban las coreografías y empecé a flaquear, sentía que no lo iba a lograr porque no es algo que haya sido parte de mi vida”, dice.

Pero sus colegas le echaron porras, lo que incrementó su confianza y, tras repetir los números varias veces, lo logró. “Aunque no soy buena bailarina”, insiste.

La actriz y conductora forma parte del regreso del musical, que levantará por última vez el telón del 10 de mayo al 2 de junio en el Centro Cultural Teatro 1, para luego pasar por el interior del país.

La mayoría de los exTimbiriches continuarán: Benny Ibarra, Erik Rubín, Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening, así como Yahir, Kalimba, Verónica Jaspeado, Lupita Sandoval, Alex Ibarra y Angélica Vale.

“El sentimiento de volver a hacer Vaselina 40 años después lo tomo como una segunda oportunidad, algo que muchas veces deseamos en la vida”, dijo Alix.

Benny se siente afortunado de ser parte desde los 10 años de Timbiriche: “Como cualquier familia hay diferencias, pero si lo sabes llevar, suma, tenemos diferentes fuertes cada uno y eso ha hecho que fluya”.

María León, quien encarna a Sandy, la protagonista, toma con mucha seriedad este reto: “por todas las mujeres que han hecho este personaje”, destaca.