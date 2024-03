¿Andrea Legarreta regresará con Erik Rubín? “Tal vez” dice ella

Andrea Legarreta no descarta regresar con Erik Rubín con quien terminó su relación sentimental en febrero del 2023, tras casi 23 años de estar juntos, cantante con quien volverá a trabajar en la nueva temporada de la obra musical “Vaselina” que dará funciones del 10 de mayo al 2 de junio en el Centro Cultural Teatro 1.

La conductora y actriz está consciente de que existen algunos matrimonios que se separan pero regresaran e incluso nuevamente contraen nupcias. Al preguntarle si en su caso pasaría lo mismo respondió lo siguiente:

“Sí ha sucedido, pero al final la vida nos sorprende, nos sorprendió con ésta separación de pareja, que al final tú estás con alguien y proyectas tu vida con esa persona. La vida da sorpresas, ¿podría pasar? Tal vez”, señaló en entrevista.

El amor que se sienten mutuamente y que fueron cultivando durante tantos años sigue estando presente, dijo, pero ahora visto desde otro punto de vista, razón por la que no se odian, sino que se siguen respetando.

“¿Hoy está pensado eso? No, hoy no. Pero hay una linda historia, a la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una expareja, pero no nos decimos nada malo, no nos odiamos, al contrario nos regalamos una vida muy bonita, hay agradecimiento y amor desde otro sitio”.

Una madre orgullosa

Tanto Andrea como Erik están orgullosos de sus hijos Mía y Nina, quienes han estado construyendo su camino en el medio artístico por ellas mismas, algo que se merecen, comentó.

“Desde chiquitas fueron descubriendo, al final ellas ven como cualquier papá que se dedican, es como un médico, a lo mejor sus hijitos quieren ser médicos, pero la realidad es que ellas tienen mucho talento. No importa de quién sean hijas, tienen una capacidad increíble y lo han demostrado”.

Les han dado apoyo en sus sueños desde su infancia y les han dado herramientas para que se preparen, aclaró la anfitriona del matutino “Hoy”.

“Hay una gran competencia en el mundo, no sólo en esta carrera, hay que tratar de hacer tu mejor versión y eso ha sido pasando con ellas, muy felices y orgullosas, ya todos verán las sorpresas que traen las dos”.

