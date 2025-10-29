Más Información

Las fotos del “ilusionista” Rodney Smith se exhiben por primera vez en México

Por Día de Muertos, el Altar de los Cráneos Esculpidos abre sus puertas al público

Reflexionan sobre el legado de Luis González y González, maestro de la microhistoria

Imputan y encarcelan provisionalmente a dos sospechosos por el robo del Louvre en París

El nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, afirma que EU le anuló la visa

Centro Kalan no arrastra ningún expediente: Álvarez-Buylla; dice que pronto abrirá

A punto de convertirse en madre, deslumbró en redes sociales al presumir su tierna "pancita".

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante publicó una fotografía en la playa; sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios es que dejó ver su avanzado embarazo, pues aparece en traje de baño.

"No hay nada mejor que estar embarazada con tu mejor amiga", escribió la exestrella Disney, pues en la postal la acompaña la artista Laura New, quien también se encuentra en la dulce espera.

La actriz está en los últimos meses de su embarazo. Foto: Instagram.
Como si de una coincidencia del destino se tratara, ambas cuentan los días para la llegada de sus bebés, aunque con varias semanas de diferencia, pues Vanessa anunció su embarazo el 12 de julio, mientras que New lo hizo hace apenas unos días.

Para la protagonista de "High School Musical" este es su segundo embarazo junto a su esposo Cole Tucker, exjugador de las Grandes Ligas y que ha formado parte de equipos los Rockies de Colorado.

La pareja contrajo matrimonio a finales del 2023 en un ceremonia privada en Tulúm, y en julio del 2024 anunciaron el nacimiento de su primer hijo.

Los seguidores de Hudgens no tardaron en reaccionar a la tierna imagen y no sólo la llenaron de halagos, sino que afirmaron que cuentan los días para conocer al pequeño:

"Hermosa", "Dos bellas mamás", "Esta mujer es tan hermosa", "Súper adorable", "Te ves como una reina", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

