Más Información

"Alba", una obra en busca de una nueva educación sentimental

"Alba", una obra en busca de una nueva educación sentimental

Una historia de terror inspirada en una sesión de depilación láser

Una historia de terror inspirada en una sesión de depilación láser

Procederán legalmente contra funcionarios del INAH por daños al patrimonio en obras del Tren Maya

Procederán legalmente contra funcionarios del INAH por daños al patrimonio en obras del Tren Maya

“Juego político", las críticas por reubicar patrimonio arqueológico

“Juego político", las críticas por reubicar patrimonio arqueológico

Frida y Diego Rivera cruzan del lienzo al escenario: MoMA y la Metropolitan Opera presentan "El Último Sueño"

Frida y Diego Rivera cruzan del lienzo al escenario: MoMA y la Metropolitan Opera presentan "El Último Sueño"

"Alba", en busca de una nueva educación sentimental

"Alba", en busca de una nueva educación sentimental

Los Ángeles (EE.UU.), 18 mar (EFE).- Una empresa de tecnología de inteligencia artificial () ha resucitado al actor estadounidense para incluirlo en "", la que iba a protagonizar antes de su fallecimiento en abril del año pasado.

Kilmer fue elegido para el interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano y, aunque que no llegó a rodar ni una sola escena debido a su estado de salud, el director del filme, Coerte Voorhees, se negó a reemplazarlo, según informó este miércoles "Variety".

Lee también:

"Él era el actor que yo quería para este papel", dijo Voorhees, en declaraciones recogidas por el medio especializado.

Esta recreación digital, que marca su primer papel póstumo, cobró vida gracias al apoyo de su familia, quienes abrazaron el proyecto como un tributo al legado del actor.

"As deep as the grave", basada en un relato real, cuenta la historia de las excavaciones de los arqueólogos Ann y Earl Morris en el Cañón de Chelly, en el estado de Arizona (EE.UU.), en su esfuerzo por rastrear la historia del pueblo navajo.

Lee también:

Además de Kilmer, que tendrá un participación significativa, la película está protagonizada por Abigial Lawrie ('Tin Star') y Tom Felton ('Harry Potter').

El actor estadounidense, que alcanzó la popularidad tras meterse en la piel del cantante Jim Morrison o del superhéroe Batman, y actuar en películas tan taquilleras como 'Top Gun' o 'Tombstone', falleció en Los Ángeles a los 65 años el pasado 1 de abril.

Kilmer diagnosticado de cáncer de garganta en 2014 y pudo recuperarse pero falleció como consecuencia de una neumonía, según compartió la hija del actor, Mercedes Kilmer.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Katy Perry “está desesperada por quedar embarazada” de Justin Trudeau para vengarse de Orlando Bloom, aseguran. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

Katy Perry “está desesperada por quedar embarazada” de Justin Trudeau para vengarse de Orlando Bloom, aseguran

Pepe Aguilar presume sold out en Rodeo de Houston y en redes lo exhiben: “Andaban regalando de a 4 boletos”. Foto: BERENICE FREGOSO/EL UNIVERSAL

Pepe Aguilar presume sold out en Rodeo de Houston y en redes lo exhiben: “Andaban regalando de a 4 boletos”

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso por “una crisis de salud”: “Estoy muy mal” . Foto: Instagram

José Ángel Bichir reaparece tras caer de un tercer piso por “una crisis de salud”: “Estoy muy mal”

Christian Nodal revela demanda contra Cazzu por su hija Inti tras ser acusado de “deudor alimentario”. Foto: Instagram/AFP

Christian Nodal revela demanda contra Cazzu por su hija Inti tras ser acusado de “deudor alimentario”

Candice Swanepoel arrasa con sesión en el bikini ideal para la primavera. Foto: AP

Candice Swanepoel arrasa con sesión en el bikini ideal para la primavera

[Publicidad]