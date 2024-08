Usuarios señalan a Ricardo Peralta de supuesto acoso por besar a Sian Chiong

Si bien, los inquilinos de "La casa de los famosos" ya han sido señalados por comportamientos violentos que incluyen el bullying, agresión verbal y violencia de género; ahora una nueva polémica se suma a la ya larga lista, y es que, los usuarios de redes sociales acusaron a Ricardo Peralta de acoso en contra de uno de sus compañeros.

En plataformas como X ya circula un video en el que se le puede ver al actor recostado sobre una de las camas del cuarto tierra y con los ojos cerrados. Al mismo tiempo aparece Peralta, acercándose lentamente a él, hasta el punto de besarlo, sin su consentimiento.

Chiong, al sentir el contacto y el grito de los demás integrantes de su equipo se despierta y visiblemente ruborizado, por la pena, se queda riendo; mientras Ricardo sale corriendo.

Aunque esta actitud fue tomada a modo de broma por parte de los habitantes, en las redes comenzaron a lloverle críticas al influencer; incluso, hay quienes tachan sus actos de acoso sexual, pues el beso en ningún momento fue consensuado por Sian.

"Sólo estando dormido se lo pudo dar, ni tiempo le dio de reaccionar", "eso es abuso", "esto ya se está sobrepasando. Ricardo no puede ni debe de actuar de esa manera", "asi como exigen la salida de Adrián, exijan la salida de ese depredado", "ya que lo saquen", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.





🛑 RICARDO PERALTA besa en la boca a SIAN CHIONG, sin su permiso, en #LaCasaDeLosFamososMexico



En México existe una ley que sanciona el acoso sexual, y besar en la boca sin consentimiento puede ser considerado como una forma de acoso sexual



Esto se considera un delito grave… pic.twitter.com/h6oeDHka9z — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 14, 2024





Sin embargo, un segundo video mostraría que todo fue planeado por el llamado "sindicato", incluyendo el propio Sian; pues ambos "actuaban" una historia inventada por Adrián Marcelo.

Video revive antiguos señalamientos contra Peralta

Los fans del youtuber han acusado a sus detractores de sacar de contexto un simple juego entre amigos, pero esta situación también revivió antiguos señalamientos en contra de Peralta.

En 2021, un creador de contenido de nombre Mario Pineda acusó públicamente al influencer, su novio y su compañero de canal, César Doroteo; de intentar despojarlo de su ropa en contra de su voluntad: "me bajaron el pantalón, me vieron las nalgas. (...) También me acosaba Charly (novio de Pepe)".

En ese entonces, Ricardo reconoció su error y afirmó que trabajaba continuamente para evolucionar, no sólo como influencer; también como persona e integrante de la comunidad LGBT+.

Cabe destacar que en estas últimas tres semanas, Peralta ha confesado la atracción que siente por Chiong, sin embargo éste le ha dejado que sólo busca una amistad.

