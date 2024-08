Ricardo Peralta pierde seguidores y Adrián Marcelo, el más negativo de LCDLF

Las conductas que han adoptado recientemente los integrantes de “La casa de los famosos: México” han tenido, en algunos, un impacto poco favorecedor. El que peor la lleva, nos comentan, es Adrián Marcelo, quien tiene la imagen más negativa del grupo, de acuerdo con un estudio que realiza la plataforma Vix y en pocas palabras: lo quieren ver afuera. El otro personaje es Ricardo Peralta, cuya actitud ha tenido un costo en el exterior, pues el creador de contenido ha perdido más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, lo que incentiva a las marcas que lo contratan a buscar a nuevos personajes. Veremos si ambos se redimen.

Lee también Odalys Ramírez ve hipocresía en los haters de "La casa de los famosos"

Quieren a esposo de Shanik dentro de la casa

En el mismo tenor de “La casa de los famosos México”, resulta que hay un inquilino que los televidentes aman aun sin conocerlo: Jorge. En los últimos reportes del estudio externo que lleva a cabo la televisora, este personaje es mencionado todo el tiempo. Pero… no hay ningún integrante llamado Jorge. ¿De quién se trata? De Jorge Berman, esposo de Shanik y hermano de la escritora Sabina Berman. Ante esta euforia por verlo dentro, la televisora piensa invitarlo a la casa más famosa de México y, aunque otras veces el ingeniero industrial ha dicho que no, que no es ni le interesa ser figura pública, esperan convencerlo para que por lo menos esté unas horas.

Shanik y Jorge Berman se casaron hace décadas, cuando la conductora tenía 19 años. Foto: YouTube





Fin de la remodelación del Estadio GNP se prevé hasta febrero

Afuera de la Ciudad Deportiva, lugar donde se encuentra el Estadio GNP, miles de trabajadores de la construcción pertenecientes al proyecto de remodelación del inmueble pueden todavía salir a comer “en bola” a los puestos callejeros aledaños. En un descanso, comentaron que la remodelación todavía no está terminada y esperan seguir hasta febrero, aunque el arquitecto José Moyao comenta que sólo faltan detalles menores. “Por nosotros está perfecto que continúe porque es trabajo; faltan muchas cosas, esperemos que podamos seguir aquí hasta febrero”, dice uno de ellos.

Lee también "No me estoy escondiendo", responde Shanik a Regil