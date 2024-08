“No me estoy escondiendo”, responde Shanik a Regil

Antonio del Regil subió un video a su cuenta de TikTok, creando un “alboroto” al preguntarse dónde estaba Shanik Berman, quien no se presentó a su programa de radio en Grupo Fórmula, a pesar de haber salido recientemente de “La casa de los famosos México”. Con el hashtag #MarcobuscaaShanik, el presentador, con la canción de “Eye of the Tiger” de fondo, se fue a buscar a la periodista por las instalaciones para que le dé una explicación sobre los comentarios que hizo sobre su mamá dentro del reality show. La respuesta de la periodista de espectáculos fue que tras su salida del reality show, llegó a su hogar a las 2 de la mañana, con su horario completamente volteado y la imposibilidad de dormir, además de tener una extensa gira de medios, lo que la llevó a perderse de su programa de radio en Grupo Fórmula: “No me estoy escondiendo, voy a darle muchos besos, a decirle que lo amo y quiero que le dé cursos intensivos a todos los hijos e hijas del mundo para que sean hijos tan buenos como él. Lo voy a buscar de coach para que les enseñe a ser hijos fuera de serie”, dice Shanik Berman.

Caos reina en Miss Universo México en vísperas del certamen

Un caos está viviendo Miss Universo México, no sólo por los abruptos cambios de directora y de propietario que ha tenido la organización en los últimos meses, sino porque, nos cuentan, prevé realizar el concurso nacional a principios de septiembre en Cancún, cuando no está lista hasta hoy. Desplazar a las 33 concursantes, jurados, conductores, hacer reservas de hotel, ensayos, ver vestuario, montaje, permisos y contar con patrocinadores, además de coordinarse con la secretaría de turismo del estado, implica un trabajo de meses que no se puede concretar en un par de semanas, razón por la cual integrantes de la organización están pidiendo al nuevo dueño del certamen de belleza que lo aplace. De este concurso saldrá la próxima representante del país en Miss Universo.

Miss Universo arranca y México está dentro de las semifinalistas

Quieren a mujeres al frente de las instituciones cinematográficas

¿Mujeres al poder? En la comunidad fílmica mexicana se ha filtrado que desde el equipo cultural de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, se ha aconsejado que sean mujeres quienes dirijan durante el próximo sexenio al Imcine, los Estudios Churubusco, Canal 22 e incluso Cineteca Nacional. De hecho, ya se ha estado sondeando entre productoras reconocidas, algunas de las cuales han declinado la invitación. Actualmente la única mujer que se encuentra al frente de alguna de esas instituciones es María Novaro en el Instituto Mexicano de Cinematografía, pero ella ha señalado anteriormente que entre sus planes no se encuentra repetir en el cargo.

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Yaretzy M. Osnaya | El universal