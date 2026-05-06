Una conductora de podcast paranormal comienza a recibir audios que, al reproducirse al revés, revelan mensajes que parecen venir del más allá.

A partir de ese hallazgo, la película The undertone, dirigida por Ian Tuason, construye un relato donde el terror no sólo se manifiesta en aquello que se escucha, sino en aquello que se lleva arrastrando, como la culpa, la fe y aquellas expectativas que marcan la vida adulta.

La cinta, que estrena mañana en cines, es protagonizada por Nina Kiri (El cuento de la criada) quien interpreta a Evy, una mujer que mientras cuida a su madre profundamente católica y ahora agonizante, comienza a percibir una presencia que no solo se manifiesta como amenaza física, sino que también refleja el miedo de lo que ella cree, dejó atrás al irse de su hogar.

“¿Cómo enfrentas a un demonio de una fe que ya abandonaste? Si creciste con esas imágenes y después te alejas, esas mismas imágenes pueden volverse inquietantes, representan duda. Te preguntas si hiciste lo correcto, si debiste creer más, si debiste seguir ciertas reglas”, explica Tuason a EL UNIVERSAL.

El cineasta, quien se inspiró en el cuidado de sus propios padres durante una enfermedad terminal, filmó en la misma casa donde creció.

“La imagen de la Virgen, por ejemplo, puede parecer que te protege o que te juzga, pero en la película no hay protección. Entonces el miedo está ahí, tengas fe o no”, añade.

Terror a la maternidad

Más allá del elemento sobrenatural, Evy se entera que será madre, pero tiene un novio al que no le interesa su relación y a quien le oculta la noticia del bebé. Así que es a su madre que le dice su miedo a la maternidad.

“Hay una conversación en la película sobre lo que los adultos le hacen a los niños y de pronto ella está en una posición donde tendría poder sobre un niño y eso la asusta”, comenta Kiri.

“Está en la casa donde creció, cuidando a su madre, con reglas que todavía la atraviesan, y de pronto aparece la idea de un nuevo orden si tuviera un hijo”, agrega.

En Undertone, el cuerpo agotado de la protagonista no es solo consecuencia del miedo, sino de una carga que lo antecede.

“En mi familia he visto que el cuidado recae en las mujeres y existe esa expectativa de ser la hija perfecta, de hacer todo bien y eso es una presión muy fuerte: tienes que ser ‘buena’, no puedes equivocarte”, afirma la actriz serbio-canadiense.

El largometraje se proyectó en pasado Festival de Cine de Sundance, considerado el más importante para la producción independiente.

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