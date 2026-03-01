A los Twenty One Pilots el público mexicano los adoptó prácticamente desde sus inicios en 2009: Son los mayores escuchas en streaming del dueto.

Y, cuando vinieron a Ciudad de México como teloneros de Paramore, en 2024, no dejaron de demostrarles su cariño y apoyo.

Por ello, la banda quería devolverle a sus fans un poco de ese amor con uno de los conciertos más memorables que han ofrecido en territorio mexicano: el concierto en el Estadio GNP realizado el 25 de febrero del 2025.

¿El resultado? More than we ever imagined, live from Mexico, película documental que inmortaliza aquel emblemático día y que actualmente puede ser vista en salas de Cinépolis.

El director Mark Esthelman recuerda la incertidumbre en torno a la realización de aquel show.

“Hay tantas hermosas fotos de los drones que estaban volando, fue una experiencia tan única, no podíamos creerlo. Al verlo vacío pensamos: ¿Acaso estamos en el venue equivocado? Pero cuando los fans empezaron a aparecer supimos que estábamos en el lugar correcto”, comparte.

En el video, se muestra a Tyler y Josh sentados en la parte de atrás del estadio y expresar: ´¡No puede ser! Desde esta perspectiva, no parece que sea nuestro concierto´.

“Ese día hablamos de la gratitud y del sentimiento de saber que la banda ha llegado a ese punto donde puede hacer algo tan grande”, enfatiza Mark.

De acuerdo con el director, México es el país que más escucha al dueto estadounidense, quienes pasaron de ser teloneros de los intérpretes de “Decode” a congregar a 65 mil personas en su espectáculo en la Ciudad de México.

Mark atribuye este respaldo de los fans a la profunda identificación que sienten por la música y las letras de Tyler Joseph y Josh Dun, así como al sentido de comunidad que se ha formado en torno a la banda.

“La música une a las personas, las conecta, encuentran gente igual a ellos que hacen más llevaderas las dificultades. Es genial ver que la banda, que ha estado trabajando durante los últimos 16 años, afecta a tantas personas en todo el mundo”.

Además de la complejidad de grabar un concierto como el que ofrecieron los intérpretes de temas como “Heathens” o “Ride”, Mark considera que logró capturar la euforia del público a través de la película, la cual describe como una carta de amor y gratitud para los mexicanos que tanto han apoyado al grupo a lo largo de sus 17 años de carrera.

“Creemos que la gente de la Ciudad de México representa a la banda tan bien, los números de streaming son los más altos y queríamos demostrar eso: cómo puede ser un show ahí, ese fue nuestro mensaje de amor”, dice.