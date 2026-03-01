Si con Bendito corazón sorprendieron a la taquilla mexicana al contabilizar 900 mil asistentes, superando a cintas hollywoodenses como Exterminio: el templo de los huesos y Sin piedad, con Chris Pratt, ahora sus productores presentan una historia de conflictos juveniles con Tumorrou, hecha en sólo una semana.

La cinta, que llega este fin de semana a salas protagonizada por Frank Rodríguez y un elenco novel, sigue a una compañía de teatro amateur que se prepara para representar a México en un festival internacional en Canadá, pero la noche antes de su partida, las tensiones contenidas estallan y el grupo comienza a fracturarse.

Rodríguez, productor de ambos filmes, es también autor de la historia que es la ópera prima de Alek García.

“Trata de ese momento en el que se tiene que tomar una decisión entre lo profesional y las amistades, con todo lo que hay de presión social y la familia”, comenta García, el realizador.

Tumorrou ya había sido filmada hace años, pero el material se perdió. Y Rodríguez, quien ahora interpreta al profesor de la escuela, buscó la manera de rehacerla en siete días.

García dirige a un equipo de rostros nuevos para la pantalla, estudiantes de actuación y cine. CDMX, Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Colima y Jalisco son las entidades que tendrán el filme.