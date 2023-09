Tulio Hernández, quien murió ayer, fue el último esposo de Silvia Pinal

Ayer se dio a conocer que el exgobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández, falleció a sus 85 años, lo que produjo que diferentes medios revivieran el matrimonio que el priista sostuvo con Silvia Pinal con la que estuvo casado durante 13 años, en la época que comprendió parte de los ochentas y los noventas y, aunque la relación se disolvió, la diva lo ha denominado como aquella persona que estuvo para ella cuando su hija Viridiana murió mágicamente y necesitaba consuelo.

El deceso de Hernández se hizo del conocimiento público, el día de ayer, a raíz de un informe oficial que indicaba que fue su esposa quien encontró su cuerpo, sin embargo, no se han dado a conocer las causas de su muerte, la cual tuvo lugar a sus 85 años. Hasta este momento, se ha rumoreado que el político sufrió una fuerte caída, pero ninguna de las fuentes cercanas a su familia ha confirmado a esta información.

Y aunque don Tulio dedicó su vida a la política, desde su militancia en el PRI, desde hace unos años se dio a conocer que se alejaría de la vida pública, debido a que había sido diagnosticado con Alzheimer. De hecho, en 2017, las autoridades del estado de Tlaxcala difundieron una ficha de búsqueda, luego de que Hernández fue reportado como extraviado, tras salir de casa rumbo a una reunieron con algunos miembros del Revolucionario Institucional.

Lee también: Karla Panini asegura que no conoció a Arturo Beltrán Leyva y revela que Karla Luna tuvo un romance con el capo

Pero así como don Tulio tuvo una vida próspera en el ámbito político, como gobernador de su estado, diputado, y alcalde de Azcapotzalco, también vivió momentos prósperos en su vida personal pues, en 1982, contrajo nupcias con la diva del cine mexicano, Silvia Pinal, a quien conoció poco antes de que la hija de la actriz, Viridiana Alatrsite, perdiera a la vida en un accidente automovilístico que le arrebató la vida con sólo 19 años.

De hecho, en diferentes ocasiones, la actriz ha reconocido que la presencia del político en su vida la ayudó para seguir adelante y aprender a seguir sin su hija, pues ha sido una de las pérdidas que más la han afectado a lo largo de su existencia pues, a pesar de que había asegurado que no tenía interés de casarse, cuando acaba de perder a Viridiana, Pinal se casó con Hernández el mismo año de la partida la de la joven.

A partir de ahí, la pareja emprendió una historia de amor que duraría 13 años, los cuales, los seis primeros vivieron en Tlaxcala para, posteriormente, establecerse en la Ciudad de México, sin embargo, luego de que don Tulio dejara el cargo de gobernador, la actriz ha revelado que su actitud cambió por completo y la seguridad de su marido comenzó a mermar, por lo que se percató que estaba a lado a una persona que ya no le era familiar, fue así que decidieron divorciarse en 1995.

Cabe precisar que este fue el cuarto y último matrimonio de la actriz.

"Fui muy feliz con Tulio", destacó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, recomiendo que fue un hombre que le enseñó mucho, pues ella también fungió como diputada.

Lee también: Frontera y Yahritza dividen el Grito en la plancha del Zócalo

Y aunque la relación entre doña Silvia y don Tulio no duró para toda la vida, como juraron ante el altar, el exgobernador fue quien propició la unión que existe entre Efigenia "Efi" Ramos, pues fue él quien lo contrató para que cuidara a la famosa actriz cuando él no pudiera estar a su lado, debido a compromisos de su agenda política, encomienda que la asistente de Pinal no quería aceptar, debido a que a lo largo de toda su vida solo había llevado la carrera de políticos, por lo que se negaba a trabajar con una mujer.

Sin embargo, con los años, Efi se percató de que doña Silvia era una mujer humilde que se dirigía a las otras y los otros con nobleza, sin importar la gran fama que se había granjeado por su aparición en el cine y en la televisión, lo que hizo que se uniesen hasta el día de hoy, pues Ramos sigue trabajando para la familia Pinal.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.





melc