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Nueva York.— El Festival de Cine de Tribeca cobijará este año a artistas latinos desde sus secciones principales.

En la edición que se celebrará del 3 al 14 de junio en Nueva York, nombres como el brasileño Wagner Moura, la mexicana Yalitza Aparicio y el venezolano Edgar Ramírez encabezan parte de la programación.

Los tres participan en la sección Spotlight. Moura protagoniza The last day, una reinterpretación de Mrs. Dalloway dirigida por Rachel Rose, junto a Alicia Vikander y Victoria Pedretti.

Aparicio forma parte de The long haul, donde Margo Martindale interpreta a una camionera que arrastra un pasado oculto. Ramírez aparece en Next life, protagonizada por Emilia Clarke que plantea dos líneas de vida posibles tras un encuentro fortuito.

La presencia hispana se extiende a competencia. En narrativa estadounidense figura la puertorriqueña Summer of three, de Carlitos Ruiz Ruiz.

En la internacional aparecen la brasileña Funk y Summer war, adaptación de la novela de Roberto Bolaño. También compite Sadgirlz, de la mexicana Fernanda Tovar.

En documental destaca Mexicanamerican, debut de Eddie Sanchez sobre migración familiar, y en Viewpoints se incluye Matininó, centrado en mujeres puertorriqueñas que reconstruyen su historia a través de viñetas fílmicas. España participa con Dante, de Hugo Ruiz, dentro de Escape from Tribeca, y con el corto animado Under the lake, de Juan Carlos Mostaza.

El festival cumple 25 años con 103 estrenos mundiales. Entre los nombres de mayor perfil están Al Pacino, con dos proyectos, Paul Rudd, Katie Holmes , quien además dirige, y Alicia Keys, protagonista del documental que cerrará el encuentro. También participa Quentin Tarantino como actor en un proyecto.

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