Esta semana la oferta de estrenos esta nutrida con ocho títulos, entre extranjeros y nacionales. Así que EL UNIVERSAL te ayuda a saber de tres de ellos, que vale la pena visitar.

"Nuremberg: el juicio del siglo"

A Hollywood le gusta que los actores se sometan a cambios físicos o condiciones difíciles, para considerarlos en sus premiaciones. Así que en esta película la gente podría ver a un próximo nominado al premios Oscar, en la figura de Russell Crowe.

La razón es que el actor neozelandés tuvo que emplear una delicada y ruda dieta para llegar a pesar cerca de 130 kilos y darle vida a Hermann Göring, el cercano colaborado de Adolfo Hitler y responsable de crear a la temible policía secreta, aniquiló judíos y además era amante de la morfina.

Fue también, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, uno de las cabezas visibles en el mediático juicio de Nuremberg donde junto con otros alemanes, fue juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Crowe le da vida en esta cinta en la que comparte créditos con Rami Malek (el Freddy Mercury en “Rapsodia bohemia”), a quien le toca interpretar al psiquiatra estadounidense encargado de evaluar a los acusados.

“En general, lo que me atrae es lo que me aterra: reaccioné al guion de inmediato, pero curiosamente también me dejó emocionalmente exhausto. ¿Cómo se interpreta a este tipo? Cuando surge ese tipo de pregunta, normalmente es lo que me atrae", dijo Crowe en una entrevista para “Deadline”.

Lee también: ¿Qué ver?: “El show de los Muppets” celebra nostalgia y modernidad con Sabrina Carpenter

¿El resultado? “Variety” alaba las actuaciones: “Malek, si bien aporta energía conversacional al papel, también aporta una extraña inseguridad; en el camino, su Kelley casi parece olvidar cuál es su trabajo. Crowe, en cambio, actúa con un dominio consumado, incluso mientras Göring, por diseño, mantiene al público a distancia”.

Y, lo más importante, considera “USA Today”, no se trata de un filme que busca el recurso fácil para sacar sentimientos entre el público.

“Si bien es ciertamente conmovedora, especialmente en el drama judicial, Nuremberg: El Juicio del Siglo no te machaca con sentimientos”, apunta el medio.

No podía ser de otro modo, pues la dirección recae en James Vanderbilt, el realizador de “Conspiración y poder”, en la recreó un controvertido reportaje en contra del gobierno de George Bush, así como escrito de “Zodiaco”, sobre el hombre que dejaba cartas de baraja en los lugares de los crímenes y que puso de cabeza a la policía estadounidense.

Lee también: ¿Qué ver?: “Con sangre en las manos”, historias para aterrarte en un minuto

"El agente secreto"

Para muchos la próxima ganadora del Oscar en la categoría de Película Internacional.

La cinta brasileña tiene como protagonista a Wagner Moura (“Narcos”), también nominado a la estatuilla estadounidense a Mejor Actor, se ubica en 1977, cuando había efectos de la dictadura militar.

Cuenta el pasaje de un profesor universitario que viaja de São Paulo a Recife con la esperanza de reencontrarse con su hijo, pero pronto descubre que es seguido y vigilado por los vecinos de su nuevo refugio.

"El agente secreto", para muchos la próxima ganadora del Oscar en la categoría de Película Internacional.

La película tiene algo mexicano, pues el director Kleber Mendonça Filho, incorporó música de filmes como "El espejo e la bruja" (1962), protagonizada por Rosita Arenas.

"Mandé a Daniela (Michel, directora del festival de cine de Morelia) un correo donde la preguntaba quién tenía los derechos de la Llorona y otras peliculas que salieron en DVD. Estaba yo en el montaje de la película y de ahí tomé fragmentos musicales, como de El espejo de la bruja y sale muy bien en una escena que incluye a una pierna", reveló Kleber.

El sudamericano asegura que su idea no era analizar la dictadura carioca en sí, sino reconstruir una atmósfera y época.

"En 1977 yo tenía nueve años y luego mi madre era historiadora. La dictadura fue más bien un trasfondo, pero me da mucho gusto cómo esto tiene presencia orgánica un punto social y dramático", expresa.

Lee también: ¿Qué ver?: “Sisu: camino a la venganza”, violencia descomunal que raya en caricatura

El filme llega con los premios a Dirección y Actor en Cannes, además del FIPRESCI, que otorga la prensa extranjera acreditada en el mismo certamen

"Venganza"

Los stunts (dobles de acción) que usted ha visto en “Los indestructibles”, “300” y “Rambo: última sangre”, llegaron a México para coordinar y hacer coreografías en esta película de acción protagonizada por Omar Chaparro y Alejandro Speitzer.

Y no fue por capricho, sino porque la historia lo requería al girar sobre un elemento de las fuerzas especiales del ejército mexicano, quien luego de capturar a un poderoso traficante, su esposa es asesinada y entonces busca venganza.

Es también un pequeño guiño a la corrupción en mandos militares y una muestra de lo que las fuerzas especiales logran hacer cuando se lo proponen.

22 de febrero: Venganza Omar Chaparro será un “Rambo mexicano” en esta película de acción al lado de Alejandro Speitzer. Foto: Cinépolis

Ambos actores consideran que es una manera de enseñar a héroes mexicanos que existen en donde sea, pero que a nivel militar lo demostraron el pasado fin de semana con la muerte del líder narco “El Mencho”.

Paola Núñez y Natalia Solián no se quedan atrás en las escenas de acción.

La película tiene escenas de lucha cuerpo a cuerpo, persecuciones en auto y otras escenas de violencia que le confirieron clasificación “C”, es decir, restrictiva y sólo para mayores de 18 años.

Es una producción de Prime Video que Cinépolis tomó para su distribución en cerca de mil pantallas, es decir, la séptima parte de las existentes en la República Mexicana.

Es cierto que es la ópera prima de Rodrigo Valdes, pero tiene en la producción a Pablo Cruz, de “Fear the walking dead” y “Miss Bala”.

Lee también: ¿Qué ver?: ¡Cuidado! “Baki-Dou: The invincible samurai” rompe la regla de oro

rad