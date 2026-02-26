Más Información

Casa Million subasta 40 piezas arqueológicas en Francia; Cultura exige cancelar evento

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

El órgano monumental del auditorio estrena voz

Kermit la Rana, también conocido como René, el indiscutible anfitrión; Miss Piggy, la diva; Fozzie, el Oso; Gonzo, el grande, y Scooter están de vuelta. Pareciera que el tiempo no ha pasado por ellos y su sentido del humor tampoco.

Ahora, como en antaño y sin perder su esencia, deben montar un nuevo show con todo el glamour y la comedia precisa de sus sketches, pero no sólo se trata de satisfacer la nostalgia de quienes crecieron con ellos, sino a nuevas generaciones con dispositivos móviles individuales y una oferta de entretenimiento personalizada. ¿Cómo lo harán?

Para celebrar los 50 años del lanzamiento de “El show de los Muppets” se estrena este especial en el que la pandilla vuelve a pisar su escenario, el Teatro Muppet original, y no lo hacen solos, pues Sabrina Carpenter los acompaña.

El espectáculo promete comedia, risas, buen humor y deja ver un poco de la rivalidad en torno a Sabrina Carpenter y Miss Piggy, dos grandes luminarias y protagonistas, pero sólo una será la preferida del público.

“El show de los Muppets” es un especial de 32 minutos que trae a la pantalla moderna, ahora a través de la señal de Disney+, el formato clásico de sketches y variedades, pero además esta emisión tiene otro propósito, pues juega el papel de piloto, es decir que, de acuerdo a los niveles de audiencia que registre, será posible que veamos más entregas con este concepto.

Además de Carpenter participan en sketches y en pasajes musicales Seth Rogen, actor, comediante, guionista y cineasta canadiense, y Maya Rudolph, comediante y productora estadounidense.

Dónde ver: Disney+

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

El espectacular minivestido plateado con el que Antonela Roccuzzo ‘robó miradas’ en Miami

