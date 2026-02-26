“Los monstruos no viven debajo de las camas”, es una de los dichos máximos que se establecen como eje en “Con sangre en las manos", microdocumental de ViX, una producción más con la que la plataforma entra en la oferta de contenidos cortos y gratuitos para usuarios de su aplicación en dispositivos móviles.

Danielle Lefaure conduce esta propuesta que indaga al interior del perturbador mundo de la criminalística para relatar casos reales de asesinos seriales y crímenes de alto impacto como el del "Monstruo de Ecatepec" o el de Juan “El genio”, criminal que junto a su pareja ultimó a decenas de mujeres para luego desmembrarlas y cometer canibalismo.

Uno de los valores de este concepto es que no son sólo casos ocurridos en México los que se recrean para explicar sus causas y sus conclusiones, también se toman en cuenta los que tuvieron lugar en otros países, como Japón.

En poco tiempo y con imágenes y diálogos ágiles este formato (de uno a tres minutos), la serie nos da la oportunidad de conocer algunos de los crímenes que marcaron la historia reciente, pero también la psicología de los victimarios y los detalles de las investigaciones policiales que llevaron a su captura.

Se trata de 57 episodios que cuentan el inicio de cada historia, desarrollo y captura de cada criminal, con testimonios de personas cercanas a cada caso.

Dónde ver: ViX