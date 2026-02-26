Más Información

Casa Million subasta 40 piezas arqueológicas en Francia; Cultura exige cancelar evento

Casa Million subasta 40 piezas arqueológicas en Francia; Cultura exige cancelar evento

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

El órgano monumental del auditorio estrena voz

El órgano monumental del auditorio estrena voz

“Los monstruos no viven debajo de las camas”, es una de los dichos máximos que se establecen como eje en “Con sangre en las manos", microdocumental de ViX, una producción más con la que la plataforma entra en la oferta de contenidos cortos y gratuitos para usuarios de su aplicación en dispositivos móviles.

Danielle Lefaure conduce esta propuesta que indaga al interior del perturbador mundo de la criminalística para relatar casos reales de asesinos seriales y crímenes de alto impacto como el del "Monstruo de Ecatepec" o el de Juan “El genio”, criminal que junto a su pareja ultimó a decenas de mujeres para luego desmembrarlas y cometer canibalismo.

Uno de los valores de este concepto es que no son sólo casos ocurridos en México los que se recrean para explicar sus causas y sus conclusiones, también se toman en cuenta los que tuvieron lugar en otros países, como Japón.

En poco tiempo y con imágenes y diálogos ágiles este formato (de uno a tres minutos), la serie nos da la oportunidad de conocer algunos de los crímenes que marcaron la historia reciente, pero también la psicología de los victimarios y los detalles de las investigaciones policiales que llevaron a su captura.

Se trata de 57 episodios que cuentan el inicio de cada historia, desarrollo y captura de cada criminal, con testimonios de personas cercanas a cada caso.

Dónde ver: ViX

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena. Foto: Tomada Instagram @sergiomayerb / Telemundo

“Les damos de tragar basura”: Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder derechos en Morena

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar". Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Agustín Salinas/EL UNIVERSAL / AFP

Tunden a Pati Chapoy por pedir a Cazzu que se quede callada: la llaman “abuela de Ángela Aguilar”

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso. Foto: Instagram

José Manuel Figueroa habría demandado a Imelda Tuñón por ¡5 millones de pesos! tras acusaciones de abuso

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'. Fotos: Juan Carlos Reyes García / El Universal

¿Qué estudios tiene Sergio Mayer? Morena suspende sus derechos políticos tras dejar su curul para ir a 'La Casa de los Famosos'

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP

El espectacular minivestido plateado con el que Antonela Roccuzzo ‘robó miradas’ en Miami

[Publicidad]