“Baki-Dou: The invincible samurai" está de regreso en Netflix con 13 episodios, donde crece la brutalidad en los combates y se permiten armas en arenas subterráneas.

Baki, después de enfrentar a Yijuro Hanma, su padre, en un combate que fue también un choque de temperamentos y de personalidades y que dejó como resultado un empate, vive relajado (de hecho aburrido) como los otros luchadores de la arena subterránea, el escenario más emblemático de toda la franquicia.

Es hasta que aparece en el panorama Musashi Miyamoto, quien fue llamado el samurái invencible y quien gracias a un ambicioso proyecto científico y secreto pudo resucitar a través de métodos como la clonación y de ciertas técnicas espirituales.

Miyamoto hace que Baki y guerreros icónicos como Retsu Unohana, Doppo Orochi y Kaoru Hanayama ideen una nueva forma de combate, con influencias ancestrales y también letales que dejan de lado las reglas de las artes marciales modernas.

Para Baki, esta es una nueva oportunidad de poner en práctica su rapidez y descargar la fuerza contenida que guarda desde que peleó con su padre, combate que para muchos, él ganó.

“Baki-Dou: The invincible samurai" tiene su origen en el manga (cómic) de Keisuke Itagaki, que se adaptó a serie animada de televisión de 2014 a 2018.

El tema central de esta nueva aventura en la que Baki es el protagonista es el contraste ideológico y físico entre la fuerza bruta moderna y la maestría técnica del Japón feudal.

Dónde ver: Netflix

