Casa Million subasta 40 piezas arqueológicas en Francia; Cultura exige cancelar evento

"Primero sueño", la ópera basada en Sor Juana, llega al festival Decididas 2026; función especial hoy en CDMX

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

El órgano monumental del auditorio estrena voz

Violencia sin límites, brutalidad, duelos y combates que no escatiman en escenas de acción espectaculares contrastan con el espíritu inquebrantable y resiliente de Aatami Korpi, el protagonista de “Sisu: camino a la venganza”.

La película, un despliegue de escenas gore, se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, con Aatami Korpi, también conocido como Sisu, el hombre de temperamento en el que las palabras no caben y que sobrevive con coraje al ataque nazi en Finlandia.

Sisu pretende regresar a la que fue su casa, en donde su familia fue asesinada. Sus planes se ven truncados cuando en su camino se encuentra con que ahora ese territorio es soviético y también se topa con el comandante del ejército rojo que tiene relación directa con la muerte de su familia. El militar está dispuesto a terminar con el único cabo suelto de ese grupo, que es él.

El encuentro hace que Aatami se convierta en ese hombre estoico que se niega a morir y que se volvió casi legendario por su determinación y descomunal fuerza física.

Stephen Lang llega como villano a esta historia de 90 minutos y 11 millones de dólares; se trata de un comandante que busca venganza personal contra Korpi.

“Sisu: camino a la venganza” es secuela de “Sisu”, estrenada en 2023, con más adrenalina y un despliegue de recursos infernales que raya en la caricatura y en el placer culposo.

Aatami Korpi es interpretado por Jorma Tommila. El filme fue rodado en Estonia, ya que sus paisajes permitieron recrear el entorno de la frontera entre Finlandia y la URSS de mediados del siglo pasado.

Dónde ver: Max / Prime Video / Apple TV

Foto: Subzero Film Entertainment

[Publicidad]