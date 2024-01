Además de Nicky Jam, aseguran que Aleska Génesis hizo amarre a Maluma y Yatra

Aleska Génesis fue detenida ayer, por su presunta participación en el delito de robo en pandilla, y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, del que ya fue liberada. La noticia de su aprehensión llamó la atención debido a que que es una modelo venezolana y una influencer muy reconocida en redes sociales, pero no sólo por eso, sino que su nombre ya había dado de qué hablar, cuando se filtró un video donde se encuentra en medio de una sesión esotérica, en la que solicitaba que su exnovio, el cantante Nicky Jam reanudara su relación con ella.

Anoche, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que había detenido a la modelo de 33 años, debido a que presuntamente participó en el delito de robo en pandilla, que se llevó a cabo en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc hace unos días. Además, Génesis es acusada de robar tres relojes, con un valor aproximado de 10 millones de dólares, de hecho, había una alerta migratoria en su contra, pues se cree que pretendía viajar con los objetos robados a Estados Unidos, en donde los comercializaría.

Sin embargo, este no es el primer acontecimiento público en que Aleska se ve involucrada pues, a principios de 2022, cuando se viralizó un video donde la empresaria está en un ritual virtual esotérico, en el que una mujer recita una serie de frases donde solicita que Nicky Jam, que fue expareja de la artista, reanude su relación con la venezolana, su nombre causó revuelo en las redes sociales, pues nunca hizo nada para desacreditar la veracidad del video y, en cambio, reconoció su equivocación.

¿Qué ocurre en el video del "amarre" de Nicky Jam?

El video difundido es muy breve, pero a lo largo de poco menos de un minuto, Aleska menciona cuál es el deseo que tiene; regresar con su ex, por lo que la mujer con la que conversa comienza con su trabajo y enuncia una serie de peticiones:

Aleska: "-Que Nick Rivera Caminero me busque desesperadamente, que no tenga ojos para más nadie, sino sólo y únicamente para mí, que Nick Rivera Caminero me desee sexualmente, que quiera volver conmigo, que quiera volver a mis brazos, que no deje de pensar en mí ni un sólo momento, que me extrañe, que se desespere por llamarme, por estar conmigo nuevamente".

Más adelante, la mujer expresa:

"Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y el miembro sólo se le levante con ella, que no tenga paz, que no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos".

Al poco tiempo, se dio a conocer que Miguel Mawad, quien había sido novio de Aleska por cuatro años, había obtenido el video y lo había difundido, debido a que a pesar que su relación terminó antes de que emprendiera una historia de amor con Nicky Jam, no había superado la ruptura y trató de afectar la vida y carrera de la modelo.

En ese momento, expresó que la modelo también había solicitado trabajos esotéricos relacionados con Maluma y Sebastián Yatra.

Fue el propio Mawad quien reconoció haber sido el culpable y pidió disculpas tanto a la modelo y a la cantante por su actuar, pero Aleskia reconoció su responsabilidad, reconociendo que no lo que hizo no era el modo correcto de arreglar los problemas en una relación.

Esto escribió:

"Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer, todos cometemos errores y de eso se trata de la vida, de aprender de ellos y, todo esto, sólo me enseña una cosa, de que Dios siempre será el único que estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas, él es el único en quien debemos confiar y creer y, evidentemente, tuvo que pasar por muchos procesos para llegar a esta conclusión y, hoy por hoy, aferrarme a él más que nunca".

