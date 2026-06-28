Triste noticia para la animación mexicana. Luis de la Rosa, quien había trabajado en "Space Jam 2" y "Spider-Man: A Través del Spider-Verso", falleció tras ser arrollado por un tren en Francia, a donde había ido para estar en Annecy, el Festival Internacional de Cine de Animación más importante del mundo. Tenía 34 años y su talento era reconocido en México y el extranjero. Para la cinta del Hombre Araña trabajó en una secuencia donde el antagonista se asoma a otra época y la gente corre asustada; sólo estuvo un mes en el proyecto, pero fue suficiente para formar parte de la historia y aparecer en los créditos. Hay abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido, pues el accidente habría sucedido cuando el mexicano, presuntamente, se encontraba en una zona restringida y el maquinista no pudo detener el tren pese a haber emitido las señales de advertencia.

El éxito de "The Walking Dead: Dead City"

Llega la nueva temporada de "The Walking Dead: Dead City" con algo que nadie se imaginaba. Maggie y Negan, dos de los personajes centrales, deben dejar a un lado su animadversión y, después de años luchando por sobrevivir en una Manhattan aislada tras el apocalipsis zombi, decidir si son capaces de construir juntos una nueva sociedad en las ruinas neoyorquinas. Lo nuevo no son los muertos vivientes que deambulan por las calles, sino que por primera vez, lejos de combatirlos, los creadores decidieron darle un giro a la trama y mostrar qué ocurriría si, al mismo tiempo, se intenta reconstruir desde las cenizas. Y eso hizo eco en el elenco, porque en la vida real las cosas cambian y hay que adaptarse a ellas; no se puede uno quedar inmóvil y dejar de seguir adelante.

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Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan protagonizan la tercera temporada de la serie. Foto: AMC

La polémica foto de Consuelo Duval

Consuelo Duval subió a sus redes sociales la foto en brassier que hace 12 años no sólo le costó críticas, sino también el fin de su matrimonio. Ahora lo hizo para festejar el triunfo de la Selección Mexicana sobre República Checa en la Copa del Mundo que actualmente se realiza. Hace más de una década había compartido la misma imagen tras otro triunfo, durante el Mundial de Brasil, sin imaginar las consecuencias que tendría. La actriz señaló que no se arrepentía de volver a publicarla porque México estaba haciendo historia al conseguir por primera vez tres triunfos y porque ama al país.

Consuelo Duval promete foto polémica y cumple. Instagram consueloduval

"Toy Story 5" no le gana al fut

El Mundial de Futbol cobró su primera gran "víctima" en los cines, pues gran parte del público prefirió ver los partidos vespertinos que acudir a una sala para disfrutar de "Toy Story 5". La película fue vista por cinco millones de espectadores durante su primer fin de semana, una cifra positiva, pero un millón por debajo de la alcanzada por "Super Mario Galaxy". ¿La razón? Su estreno coincidió prácticamente con el segundo partido de México en la fase de grupos y, además, comenzaron a jugar otras selecciones como Brasil y España. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica ya había previsto una baja en la taquilla durante los encuentros del equipo mexicano, por lo que el resultado no sorprendió. A ello se sumaron las lluvias vespertinas de la última semana, un factor que cada año también repercute en la asistencia a las salas.

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La tableta Lilypad será la nueva villana de la película. Foto: Disney Pixar y AP

Rafael Amaya se despide de "El señor de los cielos"

Luego de 13 años, Rafael Amaya se ha puesto por última vez el sombrero de Aurelio Casillas, protagonista de "El señor de los cielos", un momento que para él representa como terminar la universidad. El actor reconoce que la serie lo colocó en el mapa del público, que lo ha acompañado durante sus 10 temporadas. La producción está inspirada libremente en la vida del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez. “(La última temporada) Es un homenaje a los fans, a los que han hecho desde un principio que esta serie sea la más exitosa de habla hispana. Quiero agradecer el haber sido parte de esta producción, que ha sido para mí como una escuela desde la temporada uno, siento que me estoy graduando de la universidad”, dijo durante su despedida. El actor consideró que varias producciones han intentado replicar la fórmula de la historia, pero ninguna ha logrado el mismo impacto.

Elenco de "El señor de los cielos" presenta temporada 10, la última de la serie. Foto: Sughey Baños/EL UNIVERSAL.

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