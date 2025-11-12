Más Información

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

Museo Nacional de Siria sufre robo de estatuas romanas

FOTOS: Las pirámides de Guiza enmarcan la exposición de arte contemporáneo “Forever Is Now”

"" se estrenará el próximo junio de 2026, según han anunciado Disney y Pixar en el primer teaser de la conocida saga de películas de animación.

En el vídeo se puede ver como los protagonistas de la saga, Buzz y Woody, presencian en esta nueva entrega la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que sienten como una amenaza.

La actriz Greta Lee ("Vidas pasadas") se suma al casting de voces de la película, en el que repiten Tom Hanks y Tim Allen como Woody y Buzz, respectivamente, y Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky, según señala el medio Variety.

Andrew Stanton, director de "Buscando a Nemo", "Wall-E" y "Buscando a Dory", dirigirá la película.

"Toy Story" se estrenó en 1995, convirtiéndose en el primer largometraje de animación realizado completamente en ordenador.

La segunda entrega llegó en 1999, "Toy Story 3" en 2010, y "Toy Story 4" en 2019. Estas dos últimas recaudaron más de mil millones de dólares en todo el mundo.

