Toto se despidió de sus fans mexicanos por un largo tiempo, pero antes de eso montaron una verdadera máquina del tiempo en el Palacio de los Deportes la noche de este martes.

Desde temprano la nostalgia se dejó sentir en la pila de cobre de la mano de Christopher Cross quien durante poco más de una hora deleitó a los asistentes con sus clásicos.

El reloj pasaba apenas de las 21:00 horas cuando Toto subió al escenario con cabelleras que delatan la longevidad de la banda que inició su andar en la música en la década de los 70’s.

Lee también Toto cierra 2025 con clásicos en el Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y qué llevar

15 mil fans asistieron al último concierto de Toto en el Palacio de los Deportes. Foto: Especial

“Child‘s anthem”, “Carmen” “Rosanna” y “99” sirvieron como introducción para entrar en calor de cara a lo que esperaba la siguiente hora a los fans de la agrupación.

Luego de un par de canciones Joseph Williams, el vocalista de la legendaria banda tomó el micrófono para dar una triste noticia.

“Esta es la última vez que tocaremos aquí en un largo tiempo entonces queremos hacer algo espacial para los fans, ¿están listos?”, señaló.

Lee también The Rasmus revive el rock gótico en el Velódromo Olímpico; acaba su Weirdo Tour 2025

Pese a esto los 15 mil que se dieron cita en el Palacio de los Deportes este 16 de diciembre no dejaron caer los ánimos para seguir cantando al unísono.

Tras 13 temas, cada uno de una etapa diferente de Toto y que se pueden describir como un repaso por la historia de la música mundial, el momento cumbre de la noche llegó.

Las canciones elegidas por la agrupación para esta momentánea despedida de territorio azteca no podían ser otras que “I’ll Suply the love”, “Hold the line” y “Africa”.

Lee también Muere Robe Iniesta, músico español de rock y líder de Extremoduro, tenía 63 años

Un juego de luces signo de cualquier escenario de los 80’s inundó el recinto mientras cada acordé de la que para muchos es uno de los clásicos más grandes de la música retumbaba en el domo de cobre.

Tanto Toto como su público parecían querer alargar lo más posible esta última interacción, las notas y letra congelaban el tiempo para dejar una estampa maravillosa en los segundos finales de “Africa” que seguramente se quedará con todos ellos hasta que llegue el momento de reencontrarse.

Rostros con una mezcla de tristeza por la noticia y alegría por haber vivido este concierto en el Palacio de los Deportes que será el último de la banda en México al menos en un largo tiempo.