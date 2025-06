La agrupación icónica TOTO confirmó su regreso a México con varias presentaciones en CDMX, Guadalajara y Monterrey. Los fans de los 80 podrán revivir viejos tiempos al lado de sus parejas o amigos.

De manera sorpresiva, la banda de rock estadounidense anunció una serie de conciertos en México. Fans del género podrán escuchar sus éxitos completamente en vivo.

¿Cuándo se presentará TOTO en México en 2025?

En redes sociales se confirmó que el grupo tendrá tres presentaciones en Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey, estados en los cuales los fans del rock podrán vivir una experiencia única.

Las fechas para ver a TOTO varían dependiendo del lugar donde se vayan a presentar; sin embargo, confirman que empezarían en diciembre y acabarían antes de iniciar las fiestas decembrinas en México:

16 de diciembre de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

en el de la Ciudad de México, CDMX 17 de diciembre de 2025 en el Auditorio Telmex de Guadalajara , Jalisco

en el de , Jalisco 19 de diciembre de 2025 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León

¿Cuándo es la preventa de TOTO en México?

La preventa Banamex para todos sus conciertos en México será el miércoles 25 de junio, mientras que el jueves 26 de junio los fans podrán comprar sus boletos en taquilla y con otros métodos de pago en la página de Ticketmaster.

La banda TOTO estuvo presente en el festival Corona Capital 2024 y en la Feria de San Marcos 2024. Su show en México formará parte de su gira en 2025. El grupo es un referente del rock con éxitos como “Africa”, “Hold the Line”, “I’ll Be Over You”, “Pamela”, entre otros temas que han formado parte de la banda sonora de los adultos de los 80.

TOTO confirma su regreso a México en 2025 Foto: @ocesa

¿A qué invitados traerá TOTO a sus conciertos en México?

De acuerdo con el póster de TOTO, Christopher Cross será uno de los invitados especiales de la banda en México. El compositor y cantante ha estado presentándose con la agrupación en diferentes lugares de Estados Unidos.

“All Right”, de Christopher Cross, es una de las canciones más destacadas del cantante, que se ha convertido en todo un himno de los 80. Cross ha ganado cinco premios Grammy y recibido distintos reconocimientos como: Disco del Año (por el sencillo "Sailing"), Álbum del Año, Canción del Año ("Sailing") y Mejor Artista Nuevo.

