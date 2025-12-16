El año está por cerrar, pero aún hay eventos para disfrutar en estas últimas semanas del 2025 como el concierto de la mítica banda Toto en el Palacio de los Deportes, aquí te contamos todo lo que debes de saber para gozarlo al máximo.

La agrupación formada en los 70´s y que fue parte importante del soundtrack cotidiano de la década siguiente se prepara para traer sus más grande éxitos a los fans que se darán cita este martes en la piña de cobre.

Lo primero que debes de saber para el concierto de Toto es que el tráfico tanto de autos como de personas será mucho mayor al habitual, esto debido a que a unos metros, en el Estadio GNP Seguros se llevará a cabo la quinta fecha de Bad Bunny, por lo que debes salir con mucho tiempo de anticipación para estar en tu asiento a las 20:00 horas.

Posible setlist de Tot en CDMX

Para el concierto de Toto en CDMX no existe un setlist confirmado, pero teniendo en cuenta lo que la agrupación ha presentado en ocasiones anteriores, aquí te dejamos la lista de canciones que probablemente interpretarán en el Palacio de los Deportes:

Child's Anthem

Carmen

Rosanna

99

Mindfields

Pamela

I Won't Hold You Back

Angel Don't Cry

Georgy Porgy

White Sister

I'll Be Over You

Stop Loving You

I'll Supply the Love

Hold the Line

Africa

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

Para llegar al Palacio de los Deportes en la CDMX en el transporte colectivo Metro, debes usar la línea 9 (color café) y bajar en la estación Velódromo, posteriormente caminar sobre Viaducto hasta la esquina con Río Churubusco y dar vuelta a la derecha hasta que encuentres la piña de cobre y buscar el número de puerta que viene indicado en tu boleto.

¿Qué sí y qué no llevar al concierto de Toto en CDMX?

Para el concierto de Toto en CDMX hay objetos que sí se pueden llevar y otros que están prohibidos, aquí te dejamos la lista para que no tengas que tirar algo a la entrada del Palacio de los Deportes esta noche:

Qué sí llevar:

Bolsas pequeñas o cangureras pequeñas.

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC con dimensiones reducidas.

Gel antibacterial en envase pequeño (100 ml).

Bloqueador solar en presentación pequeña.

Tapones para oídos y artículos de higiene personal cerrados.

Lentes de sol, gorras o sombreros.

Toallas femeninas/tampones en empaque cerrado

Cámaras no profesionales (como instantáneas o desechables).

Medicamentos acompañados de receta médica vigente.

Lo que no se puede llevar:

Mochilas grandes, tote bags amplias o bolsas voluminosas.

Cámaras profesionales, equipo de grabación, trípodes o accesorios fotográficos avanzados.

Tablets, laptops u otros dispositivos electrónicos grandes.

Alimentos, bebidas o envases de cualquier tipo.

Armas, objetos punzocortantes o cualquier artículo que pueda representar riesgo.

Aerosoles, fuegos pirotécnicos u objetos contundentes.

Cigarrillos electrónicos (vapes), cigarros y encendedores.

Drogas

Medicamentos de venta libre

