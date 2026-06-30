Tom Holland y Lionel Messi sorprendieron a sus seguidores al protagonizar un divertido encuentro como parte de la campaña promocional de "Spider-Man: Brand New Day", la próxima película del superhéroe de Marvel que llegará a los cines el 29 de julio.

El video, difundido en redes sociales, reúne al actor británico, quien vuelve a dar vida a Peter Parker, con el astro argentino del futbol en una escena que rápidamente se volvió viral.

En el clip, Peter Parker intenta pasar desapercibido dentro de una tienda, pero su tranquilidad termina cuando aparece Messi decidido a encontrar a Spider-Man. Para lograrlo, el futbolista utiliza una aplicación llamada "Spidey Tracker", con la que sigue el rastro del héroe arácnido.

Al encontrarse frente a frente, Peter reconoce al campeón del mundo y le pregunta en inglés: "¿Eres Messi?". El delantero responde afirmativamente y explica que está buscando a Spider-Man, dando pie a una conversación en la que cada uno habla en su propio idioma.

Uno de los momentos que más llamó la atención del video ocurre cuando el personaje interpretado por Tom Holland sorprende al dirigirse a Messi en español con la frase: "Espera aquí", antes de continuar con la aventura.

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La promoción concluye con un recorrido por los cielos de Nueva York, donde Messi acompaña a Spider-Man en una secuencia que recuerda las clásicas escenas del superhéroe balanceándose entre los edificios de la ciudad.

Además de mostrar una faceta distinta del futbolista, el comercial busca aumentar la expectativa por el estreno de "Spider-Man: Brand New Day", una de las producciones más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel.

La colaboración no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales, quienes celebraron la reunión de dos de las figuras más populares del deporte y el entretenimiento. Incluso, algunos calificaron el encuentro como el de la "araña" y la "cabra", en alusión al superhéroe y al apodo con el que muchos consideran a Lionel Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos.

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