En un momento en el que Estados Unidos enfrenta un clima social tenso, marcado por debates sobre iniciativas que pretenden prohibir la enseñanza de la historia afroamericana en las escuelas, y una creciente polarización política, The Stylistics regresa con un mensaje claro: “el amor sigue siendo la respuesta”, dice la vocalista.

La banda de soul, conocida por sus éxitos en los años 70, vuelve a los estudios tras dos décadas con su nuevo álbum, titulado Falling in love with my girl.

“Veo muchas cosas malas actualmente en mi país (Estados Unidos) no quieren enseñar la historia negra en las escuelas, No me gusta la temperatura actual del país, creo que estamos ante un retroceso, las personas que están hoy se habían ido y han vuelto a tener el control lamentablemente”, dice el vocalista Arrion Love.

Este sentimiento de incertidumbre no es nuevo para la comunidad afroamericana, que ha visto en la música un refugio y una forma de resistencia.

The Stylistics, con su característico romanticismo, busca entretener y ofrecer un mensaje positivo en medio de las dificultades que su comunidad ha vivido.

“El amor, y cantarle a esta emoción siempre va ser bueno, no importa si el clima social es negativo o incluso positivo, siempre habrá alguien que busque un refugio en estos mensajes, y encuentre un acompañamiento en momentos difíciles o una inspiración en momentos agradables”, apunta Arrion Love.

Además, el álbum, producido por Tom Cridland, que presenta una fusión entre la esencia clásica de la banda y nuevas influencias, es la primera vez que un productor europeo se suma a The Stylistics.

“Estábamos un poco preocupados, no queríamos que nuestra identidad totalmente cambiara”, admite Love.

Sin embargo, el resultado final dice Love, mantiene intacto el ADN de The Stylistics.

“Al final, este riesgo que tomamos nos dejó satisfechos, y creemos que respetamos ese estilo que ha mantenido a The Stylistics en el gusto de mucha gente”, comparte el cantante.

Otra de las adversidades a la que se enfrentó el grupo fue adaptarse a difundir su disco (ya disponible en plataformas desde el 14 de febrero), ya que las reglas del juego en la música han cambiado.

“Treinta años atrás, todo se trataba de distribución. Pero ahora, con Internet, puedes conseguir que tu música llegue a todo el mundo muy rápidamente, eso nos ha beneficiado pero son decisiones que nosotros como banda no controlamos, no nos enteramos a veces en qué plataformas estará, lo que nosotros perseguimos era volver a disfrutar en el estudio, de la tecnología se encargan otros”, explica Arrion.

Respecto a volver a girar, el vocalista espera que este nuevo disco llegue a mucho público en México y les abra las puertas para presentarse en el país.

“Espero que a este álbum le vaya bien en México, para que así México se abra a nosotros y podamos visitarlos; lamentamos que a lo largo de nuestra trayectoria no pudiéramos hacerlo tanto como visitamos Inglaterra, Japón y Estados Unidos”.