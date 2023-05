"The Illusionists": Magia de talla mundial llega a México

Después de las alfombras voladoras y el genio de la lámpara maravillosa del musical "Aladdín", el Teatro Telcel se encuentra albergando otro tipo de magia con la llegada del espectáculo "The Illusionists", en el cual magos provenientes de Inglaterra, España, Estados Unidos, Argentina, Francia y México, impresionan al público mexicano desde la semana pasada con sus increíbles actos.

En un showcase realizado el día de ayer para la prensa, Xavier Mortimer (The Artist), Joaquín Kotkin (The Surrealist), James More (The Deceptionist), Kevin James (The Inventor), Pablo Cánovas (The Unforgettable), Aaron Crow (The Warrior) y Aryel Altamar (The Hypnotist), dieron una muestra de este show que ya ha visitado México en otras dos ocasiones, pero esta vez viene totalmente renovado, con números donde la gente verá ante sus ojos cómo uno de ellos desaparece y aparece en otro lugar, cómo un hombre es partido en dos con una sierra eléctrica o como uno de ellos rompe objetos en las manos de tres miembros del público usando cuchillos y sables totalmente a ciegas, por mencionar algo."Así como la humanidad avanza, la tecnología también avanza y es casi, casi mágica.

Los magos tenemos que apartarnos de la tecnología y volvernos más orgánicos, porque el ser humano siempre va necesitar esta sensación de asombro en la vida", dijo Kevin James.

El mexicano Joaquín Kotkin explicó que la magia no pretende insultar la inteligencia de nadie, al contrario, lo que busca es estimular el asombro y la ilusión del público, que vea cada acto con la inocencia del niño pero teniendo ya la experiencia del adulto, para que viva la sorpresa que provoca cada mago en su especialidad.

"Cada uno tiene su acto por separado, así fuimos seleccionados por destacar en cada una de nuestras áreas, pero ya en el show funcionamos muy bien porque en equipo lo hacemos extraordinariamente, desde la gente de tramoya y los técnicos hasta los magos; además de que el show es muy balanceado, porque tenemos comedia, números de alto riesgo, otros que impresionan, etcétera", comentó Aaron Crow.

Uno de los números que más llama la atención en "The Illusionists" es el de Aryel Altamar, a quien llaman El Hipnotista, ya que a través de la hipnosis logra que la gente enfrente sus miedos o realice acciones que conscientes no harían, y lo hace a través de lo que llama la Ley de la Focalización, es decir, las personas se concentran tanto en su voz que todo lo que él dice sucede.

Foto: Sughey Baños/ EL UNIVERSAL.

"De eso se trata mi parte del show, hipnotizar a 40 personas en escena y que vivan lo que es estar realmente concentrado, focalizado en algo y así poder divertirse, nada más que eso; me choca mucho cuando veo por televisión a un hipnotista que hace que la gente coma cebolla, o los tiran al suelo, o los hacen que hagan como perro o gallina, yo creo que no hace falta hacerle bullying a otra persona para que un show sea divertido, mi idea es que se la pasen bien, que vivan la experiencia de la hipnosis y se lo pueda contar a sus amigos, porque es muy difícil ver a un hipnotista y The Illusionists les está trayendo uno para que puedan ver de qué se trata", señaló Aryel Altamar.

Aaron señaló que para lograr que sus actos sean impresionantes, requirió muchos años de perfeccionamiento y práctica, pero James Moore comentó que también tiene que poner mucha atención a lo que el público les comunica, porque de esta manera ellos pueden ir mejorando sus rutinas al dejar y pulir lo que sí funciona.

En esta semana que "The Illusionists" ha dado funciones en la Ciudad de México, el público lo ha recibido con entusiasmo, según explicó Joaquín Kotkin, pero hay algo que distingue a los espectadores mexicanos de otros, que al ir a ver un espectáculo como éste la gente no va sola sino que asiste acompañado de la familia, por lo que no es raro ver niños y personas de la tercera edad en una misma función disfrutando de los números de magia, pero además salen comentando lo que vieron en escena.

The Illusionists permanecerá en el Teatro Telcel hasta el 25 de junio, con funciones de martes a domingo.

