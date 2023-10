The Beatles “vuelven” con show sinfónico Symphonic Fantasy, espectáculo dirigido por el argentino Damián Mahler, busca reconectar a las nuevas generaciones con los éxitos que encumbraron al Cuarteto de Liverpool en formato orquestal

Interpretarán temas clásicos como “All you need is love” y “Love me do”. Foto: The Beatles Symphonic Fantasy