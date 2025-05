Cannes.— Miedo, incertidumbre, impotencia. Así es como afirmó sentirse el elenco y director de la cinta Eddington, la cual fue presentada en Competencia en la Sección Oficial del Festival internacional de cine.

No es de extrañar que en la rueda de prensa oficial en la Riviera francesa se sintiera la tensión de los actores Emma Stone, Pedro Pascal, Joaquín Phoenix, Austin Buttler, Luke Grimes, Micheal Ward y del mismo director, Ari Aster.

Pues las estrellas tuvieron que enfrentarse a los temas que este filme pone sobre la mesa, el cual es una crítica mordaz a la reacción de la sociedad americana ante y después del Covid-19.

Pedro Pascal fue quién respondió a una de las preguntas más agudas al ser cuestionado acerca de su postura respecto a lo que está ocurriendo con las deportaciones en EU, siendo él un miembro de la comunidad latina e hijo de inmigrantes.

“Mis padres y yo somos refugiados de la dictadura chilena. Tuve el privilegio de crecer en EU después de obtener asilo en Dinamarca y no sé qué habría sido de nosotros sin todo eso, así que defiendo esas protecciones. Pero… Me da tanto miedo tu pregunta que ya no la recuerdo”, bromeó el actor.

Minutos después, una periodista americana los confrontó al preguntarles si no sentían miedo de mostrar esta película cuando regresaran a Los Ángeles, pues a ella le constaba que cineastas y actores de otros países, incluyendo Canadá, no quieren ir a EU porque están aterrados con la situación.

Ese fue el momento en el que Pascal tomo el bastión:

“El miedo es la forma en la que ellos ganan, tenemos que seguir contando historias. Tenemos que mandar al diablo a la gente que intenta meternos miedo, tenemos que luchar. No dejemos que ganen”, indicó Pascal, quien interpreta a Ted, el alcalde de Eddington.

El actor se mostró visiblemente enojado con la delicada situación que vive el sector artístico bajo la nueva era Trump, amenazada con aranceles y otras medidas intimidantes.

Este era el apellido que no querían que saliera a colación, pero que fue inevitable.

“La verdad es que tengo miedo de todo, todo el tiempo. He estado buscando esperanza con desesperación. Pero lo dije antes y lo digo de nuevo: necesitamos reencontrarnos los unos con los otros, ese es el único camino”.

Bajo esta idea, volvió a poner el foco en su intención al hacer este filme de drama y western.

“Quería describir lo que es vivir en un mundo en el que ya nadie puede asegurar qué es verdad. En los últimos 20 años hemos entrado en esta era de hiper individualismo y la fuerza social central en las democracias liberales ya no está.

“El Covid se sintió como el momento en el que ese link se cortó de forma definitiva, así que quería hacer una película de cómo siento a EU. Espero que lo que la gente se lleve es la sensación de que necesitamos reconectar entre nosotros”.

En Eddington, Aster crea una ciudad estadounidense ficticia en la que las teorías de conspiración y la paranoia del Covid-19 rompe a la sociedad y lleva a sus habitantes al extremo.

Lawrence y Pattinson, aclamados

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson desatacaron la locura ayer en la alfombra roja previo a la presentación del filme Die, my love, de la realizadora escocesa Lynne Ramsay, que compite por la Palma de Oro.

Los actores pasaron un largo rato firmando autógrafos y haciéndose selfies con los fans que les esperaban frente al Gran Théâtre Lumière

Die, my love adapta la novela de 2012 de la escritora argentina Ariana Harwicz y cuenta la historia de una madre joven.

Otra pareja que robó cámara este sábado fueron la conformada el director Quentin Tarantino y su esposa Daniella Pick, quienes asistieron al estreno de la cinta Nouvelle Vague (New Wave). Con información de EFE