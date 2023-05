Tecate Emblema 2023: Con Danna Paola y sin Enrique Iglesias, el festival anuncia novedades

El Festival Tecate Emblema 2023 inició este viernes 13 de mayo con algunos cambios en su programa de actividades, pues se confirmó la asistencia de la llamada Princesa del Pop, Danna Paola, después de que Enrique Iglesias cancelara su presentación por problemas médicos.

Mediante una publicación en el perfil de Instagram del evento, Ocesa informó que la intérprete de “Sola”, junto a Kabah, Magneto, Caló, JNS, The Sacados y Litzy, se unirán a la alineación de hoy, esto, como una forma de compensar lo sucedido con el español.

“La comunidad artística decidió cerrar las filas en beneficio de los fans de nuestro festival, tras conocerse hace apenas unos momentos la noticia de que Enrique Iglesias fue impedido de participar por su médico”, se lee en el comunicado.

¿Por qué Enrique Iglesias no participará en el Tecate Emblema?

La voz de “Bailando” era el artista principal de esta noche, por lo que algunos fanáticos se desilusionaron cuanto hace unas horas posteó en Twitter que debido a síntomas de neumonía no vendría a México.

“Queridos fans, muy a mí pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste, por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarse rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”, escribió.





