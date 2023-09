Taylor Swift y el momento en el que se declaró fan de N*SYNC durante los VMA 2023

Todas las mujeres que crecieron en la década de los 90 recordarán muy bien temas como "Bye, bye, bye", "It's gonna be me" o "This I promise you", todos grandes éxitos de la banda estadounidense N*SYNC.

Hace poco más de 20 años que la agrupación conformada por Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick, anunció que se tomaría una pausa indefinida de los escenarios; sin embargo, esta noche la banda se ha vuelto a reunir en el escenario de los MTV Video Music Awards.

El reencuentro dejó emocionados a sus miles de fans alrededor del mundo, entre ellos la exitosa cantante Taylor Swift, quien además vivió un dulce momento como fiel seguidora de los músicos.





Taylor se declaró fan de banda en la ceremonia de los VMA. Foto: AFP





Y es que la intérprete de "Shake It off" pudo estar cerca de sus ídolos cuando subió al escenario para recibir el premio a Mejor Pop. Antes de recitar su discurso de agradecimiento, Swift no pudo hacer de lado su euforia y se confesó delante de Justin y compañía: "¡Tenía sus muñecos!”, dijo la cantante después de abrazar a los cinco integrantes. Estos, por su parte, tuvieron un lindo gesto con ella al intercambiarle algunas friendship bracelets, mismas que se hicieron famosas durante el Eras Tour.

“Son la personificación del pop”, agregó Swift, como manera de reconocer su admiración y felicidad de recibir este premio de manos de la banda.





¿Habrá reencuentro de N*SYNC?

Desde hace ya varios días, las especulaciones sobre el regreso de la agrupación a la escena musical han circulado y tomaron mucho más fuerza luego de que se diera a conocer que participarían en esta premiación; sin embargo, aún no hay nada oficial y todo ha quedado en eso, simples rumores.

Pero como una admiradora declarada, Taylor Swift aprovechó el momento de tenerlos cerquita para acabar con las especulaciones y preguntarles, directamente, si habrá o no un reencuentro oficial.

rumores sobre una reunión de NSYNC han estado circulando durante los últimos días y Taylor se tomó un momento para preguntarle a la banda si estaban planeando hacer un anuncio especial.

“¿Están haciendo algo? ¿Qué va a pasar ahora? ¡Van a hacer algo y necesito saberlo!”, cuestionó la famosa, pero solo obtuvo algunas risas por parte de los asistentes y una mirada de complicidad de parte de los icónicos ídolos pop.

Swift lidera las nominaciones a los VMA compitiendo, en total, en ocho categorías, y es una de las favoritas para convertirse en la gran triunfadora de la noche.

