Taylor Swift se reúne con la familia de la fan que murió en su concierto de Brasil

La gira de Taylor Swift por Sudamérica tuvo un sabor agridulce para la cantante, pues mientras se consolidó como una de las cantantes más exitosas de los últimos tiempos, también sufrió una pérdida irreparable, ya que durante su visita a Brasil falleció una de sus más grandes fans, en uno de sus conciertos.

La joven, de nombre Ana Clara Benevides Machado, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio debido a las altas temperaturas que se registraron dentro del estadio Nilton Santos, minutos antes de que Swift saliera al escenario.

La noticia llegó hasta oídos de la famosa, quien se dijo devastada por la tragedia y reiteraba su apoyo y solidaridad hacia la familia de Benevides.





Este es el mensaje que Taylor Swift emitió tras la muerte de Ana Clara. Foto: Captura de pantalla

Lee también Productora del concierto de Taylor Swift en Brasil podría pagar multa millonaria tras muerte de fan

Ahora, para honrar la memoria de la chica y como una muestra de cariño, Swift tuvo un noble gesto con la familia y los invitó a presenciar su último espectáculo en tierras cariocas.

En varios videos que ya circulan por redes sociales se puede observar a los seres queridos de Ana, incluyendo a su padre Weiny Machado, en lo que parece ser una carpa VIP y luciendo playeras con la imagen de la joven.









Además, al final del espectáculo, la intérprete de "Shake It off" se reunió con los Benevides para hablar con ellos y tomarse una foto del recuerdo, sueño que Ana no pudo cumplir en vida.

Respecto al incidente, el gobierno de Brasil ha iniciado una investigación contra la promotora Tickets 4 Fun, encargada de los conciertos de la rubia en el país, por presuntas irregularidades, entre ellas prohibir el acceso a bebidas dentro del estadio durante la ola de calor que azotó a Río de Janeiro.

Por su parte, la empresa lanzó un comunicado en el que reconoció que se pudieron tomar más y mejores medidas para evitar la muerte de la joven, así como varios incidentes, pues se reportaron varios desmayos en este espectáculo: "podríamos haber tomado medidas alternativas, como proporcionar sombra en las zonas exteriores, cambiar la hora de los conciertos y hacer hincapié en que los aficionados podían entrar en el estadio con vasos de agua desechables. Quiero pedir disculpas a todos aquellos que no tuvieron la mejor experiencia posible”, declaró Serafim Abreu, director de la promotora y expresando sus condolencias a la familia.

Lee también Taylor Swift, devastada tras la muerte de una fan en su concierto en Rio de Janeiro