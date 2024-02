Taylor Swift revela la lista de canciones de su nuevo álbum

A tan solo un par de días de que anunciara el lanzamiento de su nuevo disco, “The tortured poets department”, la cantante Taylor Swift reveló el nombre de todas las canciones y colaboraciones que incluirán este ya esperado material que saldrá a la venta el próximo 19 de abril.

Fue el pasado 4 de febrero cuando Swift, mientras recibía su Grammy número 13, dio a conocer que ya tenía listo su próximo álbum, dejando a los asistentes sorprendidos y a sus fans sumamente emocionados.

Esa misma noche, a través de sus redes sociales, compartió la portada oficial del disco, una fotografía en blanco y negro, en la que se le puede ver acostada en una almohada, pero solo se aprecia la mitad de su rostro.





Este es el próximo disco de la ganadora a 13 Grammys. Foto: Instagram





Ahora, Taylor dio más detalles de esta producción que está compuesta por 17 canciones, incluido un bonus track, además de que tendrá dos colaboraciones, una con el rapero Post Malone y la otra con la banda Florence + The Machine.

A continuación te presentamos los títulos de todos los temas musicales, que estarán divididos en cuatro caras, de acuerdo con la imagen que publicó Swift en sus redes sociales, que proviene de la parte posterior de su CD.

Cara A: “Fortnight” (feat. Post Malone), “The tortured poets department”, “My boy only breaks his favorite toys” y “Down bad”.

Cara B: “So long, London”, “But daddy I love him”, “Fresh out slammer” y “Florida!!!! (feat. Florence + The Machine).

Cara C: “Guilty as sin?”, “Who´s afraid of little old me?”, “I can fix him (no really I can)” y “Ioml”.

Cara D “I can do it with a broken heart”, “The smallest man who ever lived”, “The alchemy”, “Clara bow” y el bonus track “The manuscript”.

