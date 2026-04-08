En su visita a México, Taylor Momsen vivió una noche agridulce; y es que, horas antes de abrir el concierto de AC/DC, la cantante fue mordida por una araña aparentemente venenosa.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la vocalista de The Pretty Reckless mostró el momento exacto en el que, tras bastidores, es atendida por dos médicos; sin embargo, más allá de molestarse, la también actriz tomó lo sucedido con humor.

“No sería un tour AC/DC si no me mordieran... esta vez, una araña enorme decidió sacarme un pedazo y su veneno hizo un número en mi sistema", escribió.

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En las imágenes se puede ver como es inyectada para evitarle un choque anafiláctico, Incluso, la famosa destacó el trabajo del equipo que la auxilió.

"Tuve que recurrir a los increíbles doctores en México, que me pusieron una buena inyección antes del show de anoche… ¡uno más a la lista!", agregó.

El incidente no pasó a mayores, pues más tarde Momsen pudo subir al escenario del Estadio GNP y abrir el primero de tres conciertos de los neoyorquinos.

¿Quién es Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless?

Quizá el nombre o el rostro de Taylor Momsen no sea muy recordado por el público, pero, aunque ahora es la vocalista de The Pretty Reckless, hubo un tiempo en el que se dedicó a la actuación.

Su papel más recordado es el de la pequeña Cindy Lou Quién de “The Grinch”, la niña que convirtió al enemigo número uno de la Navidad en una buena persona de gran corazón decidió dejar esa faceta y deleitar a miles con su voz.

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