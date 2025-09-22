Ni un filme de terror producido por Jordan Peele ni un drama romántico protagonizado por Margot Robbie y Colin Farrell fueron suficientes para continuar con la exitosa racha cinematográfica de septiembre.

Tras dos fines de semana consecutivos en los que las películas superaron ampliamente las expectativas, primero con The Conjuring: Last Rights seguido del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Infinity Castle, la taquilla norteamericana se desaceleró.

Las ventas totales de boletos cayeron casi 50% respecto al fin de semana pasado, y el campeón Demon Slayer superó a la recién llegada Him para ocupar el primer lugar, según estimaciones de los estudios publicadas ayer.

Demon Slayer, de Crunchyroll y Sony Pictures, sumó 17,3 millones de dólares el fin de semana, elevando su total a 104.7 millones, lo que la convierte en la película de anime más taquillera de la historia en América del Norte.

El filme de horror y futbol americano Him debutó en segundo lugar con un estimado de 13.5 mdd en ventas de boletos.

Universal Pictures estrenó la película en 3 mil 168 cines de América del Norte, con una asistencia de 52% de público masculino y 65% mayor de 25 años. Internacionalmente, recaudó 400 mil dólares.

Producida por Monkeypaw de Peele y dirigida por Justin Tipping, Him trata sobre un joven y prometedor mariscal de campo (Tyriq Withers) que es invitado a entrenar con un veterano (Marlon Wayans) en un complejo aislado.

Him no logró convencer ni a los críticos (tiene 29% en Rotten Tomatoes) ni al público, que le dio una calificación de C- en CinemaScore.

La película también fue prácticamente eclipsada por otra de horror, The Conjuring... que agregó 13 mdd en su tercer fin de semana.