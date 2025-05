Universal City.— La noche cae y deja ver y sentirse parte de la nueva misión del Enterprise -D, la legendaria nave espacial USS de la franquicia Star Trek comandada por el capitán James T. Kirk, enfrentando a una misteriosa entidad.

Unos pasos más adelante, la noche invita a hacer un viaje al futuro en el Valle de la Colina; es 1955 y el querido Marty McFly, de Back to the future, aborda la máquina del tiempo DeLorean para llevar a los asistentes del Fan Fest Nights de los Universal Studios hasta 2015.

En la Plaza del Tribunal estremece el rayo que cae en la Torre del Reloj que envía a Marty de vuelta al futuro, todo un despliegue de tecnología que merece foto del recuerdo y selfies, lo mismo sucede con el cosplayer de el Doc, que suele rondar por el lugar.

El festival sumerge a los visitantes en una experiencia nocturna para revivir las películas y los personajes más emblemáticas de sus estudios a través de las atracciones del parque de diversiones.

No superado el susto, una dosis de adrenalina golpea al cuerpo en medio de la oscuridad. Es Revenge of the Mummy, la versión diseñada para este parque de la franquicia de las películas de The Mummy (1999-2001), un recorrido en montaña rusa techada, ambientado en el antiguo y enigmático Egipto, en el que un ejército de momias, enjambres de escarabajos y trampas de fuego amenazan a cualquier curioso que entra al templo, condenándolo a enfrentar la furia del villano de la historia, Imhotep.

El esplendor de Mario Bros estimula los sentidos en la fría noche en la visita al Super Nintendo World. Nos adentramos a Mario Kart y Super Mario Bros., el universo del videojuego (que posteriormente se convirtió en película), al que casi nadie se resiste para competir y que permite el encuentro con Mario, Luigi y la Princesa Peach.

Se trata de un espectáculo visual y una pieza arquitectónica única que se expande en el recorrido interactivo Mario Kart: Bowser’s Challenge y que cautiva a los fans.

Un momento de ternura y de fantasía se siente con la escala en Despicable Me Minion Mayhem, donde los personajes se embarcan con ayuda de la tecnología en otra aventura, esta en formato Ultra-HD, en la que el adorable Gru, sus hijas y los chispeantes Minions incluyen a sus huéspedes en un nuevo experimento que hará que todos se conviertan en un verdadero Minion.

La zona de juegos Super Silly Fun Land completa la experiencia. Jurassic World invita al visitante a aquella excursión de la cinta de 2015, el recorrido que se hace en un carro que se aproxima a los dinosaurios animatrónicos; también los hay en pantallas de alta definición. La atracción con chapuzón incluida eriza la piel al encontrarse con Blue, una velociraptor hembra, la más querida de la franquicia, que se posa cara a cara con sus visitantes.

Un respiro ante tanta adrenalina nocturna llega con The Secret Life of Pets: Off the Leash! (de La vida secreta de las mascotas, largometraje animado de 2016), que une 64 figuras animadas, entre ellas personajes como Max, Duke, Daisy, Gidget y Snowball, diseñadas con tecnología que fusiona hiperrealismo y mapeo proyectado, todo esto para convocar a la mascota que llevamos dentro en una aventura por las calles de Nueva York.

Es media noche y el plato fuerte de la velada lo sirve Harry Potter. En The Wizarding World of Harry Potter, los “alumnos” de Hogwarts recorren a los mismos lugares que aparecen en la saga de novelas de J.K. Rowling y que se vieron en la franquicia, como el imponente castillo, todo un espectáculo de video mapping, y con fuegos artificiales iluminando la agonizante noche.

Catorce atracciones, entre las que también se encuentra la experiencia del anime japonés Jujutsu Kaisen, integran el Fan Fest Nights, del parque de diversiones que estará hasta el 18 de mayo.