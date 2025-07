La película de “Superman”, dirigida por James Gunn, se posiciona como una de las películas más taquilleras del verano de 2025 y confirma la continuación del universo de películas de DC Studios.

Una vez más, uno de los superhéroes más populares del mundo está rompiendo récords en asistencia en las salas de cine tanto en México como en otros países.

¿Cuánto acumuló “Superman” en taquilla en todo el mundo?

El hijo de “Krypton” lidera la taquilla norteamericana en su segundo fin de semana en cines con más de 207 millones 312 mil 829 pesos (11 millones 69 mil 994 dólares).

A nivel mundial “Superman” ha acumulado más de 400 millones de dólares en taquilla, recuperando su costo de producción de 225 millones de dólares y 125 millones de marketing y promoción.

Lee también Los 5 superman más icónicos (y polémicos), según la crítica

La nueva cinta de Warner Bros. Pictures superó en creces a “Thunderbolts*”, estrenada en mayo, que solo acumuló 382 millones de dólares en la taquilla mundial, según Box Office.

¿Habrá una segunda película de “Superman”?

El pasado 16 de julio, a través de redes sociales, el copresidente y codirector del Universo DC, James Gunn, compartió el primer póster de la secuela, que será protagonizada por “Supergirl”, la prima de “Superman”.

Lee también Krypto en Superman; adopciones de perros aumentan 513% tras estreno de la película del DCU

La nueva película del universo cinematográfico de DC será protagonizada por la actriz australiana Milly Alcock, quien es mejor conocida por su papel como la reina Rhaenyra Targaryen en la serie “Game of Thrones: House of the Dragon” (2022).

El proyecto de James Gunn promete traer una nueva historia de “Supergirl” con un tono más oscuro y será dirigida por Craig Gillespie, directora de “Yo, Tonya”.

“Superman” sigue proyectándose en las salas de cine en México y el próximo jueves 24 de julio competirá por la taquilla contra “Los 4 Fantásticos: primeros pasos” de Marvel, cinta que atraerá la atención de los fans de los superhéroes.