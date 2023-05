Súperellas buscan inspirar a las infancias

En un momento en el que la televisión ha dejado de optar por contenidos educativos, principalmente para niños, Maggie Salas, directora de Canela TV, lanza una nueva rama en su canal, Canela Kids.

Para inaugurarlo creó la serie SúperEllas, en la cual a través de la vida de la pintora Frida Kahlo, la escritora Isabel Allende, las cantantes Celia Cruz y Selena Quintanilla; la actriz Rita Moreno, la astronauta Ellen Ochoa y la golfista Lorena Ochoa, se busca inspirar a las infancias.

“La misión es que los chicos estén orgullosos, que el lugares con EU no pierdan el idioma español, por eso nuestra programación es completamente en ese idioma, estas siete primeras historias representan además a mujeres que han tenido un impacto internacional”, detalló Maggie en entrevista.

Contó que después de diversas pláticas entre la directora y las productoras que participaron en la creación del programa infantil, el concepto se nutrió de los momentos más importantes de cada una de las mujeres emblema que eligieron. Todas ellas fueron pensadas para que cualquiera que las viera pudiera reconocerlas, principalmente los padres de familia.

“Tuvimos en mente que esto pudiera ser familiar, para que el padre mismo le muestre a sus hijos: ‘Mira, esta es Frida, esta es Selena’. Queríamos que no fueran personajes tan jóvenes que los padres no pudieran llegar a reconocer o no les interesan y también que fuera algo que sirviera para educar a nuestros hijos”, detalló la directora.

En cada una de las historias se cuenta la vida de los personajes, que en consideración de la producción y la dirección de Canela TV, han marcado historia para las mujeres latinas.

“Queríamos que los capítulos tuvieran tres etapas: de la personalidad de cada una cuando era chiquita; qué fue lo que hizo que naciera su pasión, su interés por lo que hace; y cómo se convierte en lo que es hoy, poniendo énfasis en cosas que la gente a lo mejor nunca llega a saber tan fácil”, indicó.

Además, a lo largo de estos siete capítulos, buscaron dar un mensaje de superación.

“Todas estas historias, todas estas mujeres tuvieron desafíos, queríamos dar el mensaje al finalizar cada capítulo de que quien nos ve también puede ser parte de esas SúperEllas”, concluyó Maggie.

Todos los capítulos pueden encontrarse ya en la plataforma de Canela Kids y, de acuerdo con su directora, la segunda temporada de la serie animada ya está en pláticas.