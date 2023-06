Succession: 3 familias millonarias y conflictivas en las que se inspiraron los creadores de la serie de HBO

Succession fue sin dudas una de las series más exitosas de los últimos años. Luego de cuatro temporadas, los conflictos de Logan Roy con sus tres hijos por heredar el control del imperio que su padre construyó durante décadas llegó a su fin superando las expectativas de sus fanáticos, por los comentarios que se han leído en las redes sociales.

Lo cierto es que la serie de HBO Max tiene parte de su trama basada en historias de la vida real. El creador de la serie, Jessee Armstrong, no escondió este dato. “Pensamos en muchas familias famosas de los medios”, dijo en más de una ocasión. No dio nombres, pero una de las familias que podría haber sido fuente de inspiración fue “Los Murdoch”, en donde el dueño de Fox News, Rupert Murdoch a sus 92 años intenta definir cuál de sus dos hijos, James o Lachlan, será su sucesor al frente del imperio de noticias Newscorp.

La batalla familiar ha sido tan pública, que medios como The New York Times, o la revista The New Yorker, han publicado extensos reportajes sobre la relación entre ambos hermanos y su padre dignas de un guión de Succession. Las diferencias son tan fuertes que la venta que hizo Fox de sus estudios cinematográficos a Disney en 2016 fue impulsada por James Murdoch. Su hermano Lachlan estaba en contra. Pero James se enojó por la posición editorial de Fox News durante el gobierno de Donald Trump y renunció a la junta directiva.

Otra familia que podría haber tenido guiños en la famosa serie de HBO Max es “Los Hearst”. Son propietarios de medios como el diario The San Francisco Chronicle, la revista Esquire y las cadenas de televisión ESPN y A+E (en copropiedad con Disney). Desde 1887 están en la industria y actualmente la fortuna supera los 20 mil millones de dólares.

“Los Mercer” no pueden quedar afuera de las inspiraciones de Succession. Los personajes secundarios de la famosa serie están referidos a esta familia. Robert Mercer es un multimillonario que hizo su fortuna a través de inversiones en la bolsa y en los últimos años financió al Partido Republicano (donó más de US$25 millones a la campaña de 2016 de Donald Trump).