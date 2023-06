Danna Paola pospone concierto, pero pública fotos de viaje con su novio; fans piden que ya no le compren boletos

Aunque los fans de Danna Paola son unos de los más leales, en esta ocasión explotaron en contra de ella pues, una vez más, la cantante pospuso uno de sus conciertos a tan sólo un día de la fecha en el que estaba programado, lo que causó la inconformidad de aquellas y aquellos que habían adquirido sus boletos, pero esta molestia aumento luego de que la también actriz compartiera una serie de historias en su cuenta de Instagram donde aparece divirtiéndose a lado de su pareja en lo que presumiblemente sería un viaje, pues en el comunicado se argumentó que la cancelación había sido "por causas de fuerza mayor".

Desde que la cantante de 27 años emprendió el "XT4S1S Tour", en noviembre del año pasado, fueron muchos los percances que rodearon a su realización, debido a que varias de las empresas con las que Danna se puso en contacto, pues se convirtió en la productora de su propio show, quedaron mal con las fechas acordadas en los contratos, sin embargo, esto no produjo que la demanda para acudir a las primeras fechas de esta gira se vieran afectadas pues, al contrario, sus seguidores se mostraron muy compresivas y comprensivos y mostraron su solidaridad a la cantante, cada que un concierto tenía que detenerse por unos minutos para que los problemas técnicos fueran resueltos.

Sin embargo, estos no son los únicos inconvenientes que han entorpecido la ejecución de los show de la cantante mexicana en tiempo y forma, pues Danna ha cancelado más de una fecha, situación que tendría muy molesto a su público, debido a que han expuesto en redes sociales que a la artista ya se le hizo costumbre atender otros pendientes por encima de su compromiso con el show. En principio, la famosa relató que, debido a los problemas de ansiedad que presentaba, atrasaría algunas fechas; decisión que fue aplaudida, pues muchas y muchos coincidieron que la salud es lo primero.

Pero con el transcurso del "XT4S1S Tour", Danna Paola no sólo postergó su presentación en algunas ciudades sino que, como fue en el caso de Veracruz, primero pospuso un concierto para, después cancelarlo definitivamente. Esto sucedió a finales de febrero, cuando -a través de un comunicado- se informó que el recital programado para el 20 de marzo ya no se realizaría, debido a que no existían las condiciones idóneas para que se llevara a cabo, por lo que se llegó a rumorear que el verdadero motivo era que la intérprete de "Oye, Pablo" no había vendido las entradas suficientes.

Pero a diferencia de esa ocasión, esta vez Danna y Near you entretaiment, la productora de eventos con la que está asociada, dio a conocer la postergación del concierto que ofrecería en Morelos el viernes 2 de junio, a tan sólo un día de que el evento fuera a llevarse a cabo, el sábado 3, situación que irritó a las personas que ya habían comprado sus boletos. En redes sociales expusieron, muchas y muchos de ellos, que habían viajado desde otro estado para poder ver a la cantante, por lo que no sólo habían invertido en las entradas, sino en transporte y hospedaje, por lo que descubrieron a la cantante de "antiprofesional", por el poco tiempo de anticipación que dio a conocer la noticia.

De acuerdo con la cantante y la empresa de entretenimiento, los motivos que les llevaron a posponer la fecha se debían a "causas de fuerza mayor", sin embargo, el día de ayer, Danna compartió una serie de historias en Instagram, donde se le ve disfrutar con su novio Alex Hoyer, en lo que parecía ser un viaje, pues entre las fotografías hay una en la que, por el fondo, pareciera ser que la cantante se encuentra arriba de un avión. Esto fue lo que desató comentarios de sus propios fans en que aconsejan a otros seguidores que esperan las fechas futuras de 2XT4S1S Tour" que ya no compren boletos, debido a que la artista "se la pasa cancelado" y aunque se prometen reembolosos, son muchas las personas que alegaron que no se les ha devuelto su dinero.

melc