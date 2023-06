Esto dijo Peso Pluma en la entrevista truqueada en redes, tras muerte de un pequeño fanático

Después de que se diera a conocer el fallecimiento de un pequeño de 11 años, quien se quitó la vida y, que en la carta en que se despidió de su madre y padre expuso el descontento que le produjo que no le permitieran escuchar la música de Peso Pluma, en redes sociales circularon fragmentos de una entrevista que el cantante concedió hace más de siete meses, sin embargo, fue compartida como si se tratase de declaraciones nuevas, en la que supuestamente el intérprete habría roto el silencio en torno a la muerte del menor, lo cual no era cierto. Te presentamos aquí las verdaderas declaraciones.

Peso Pluma se dio a conocer mundialmente luego de que se presentase en Coachella y el programa de Jimmy Fallon, a mediados y finales de abril, respectivamente, debido a que éxitos como "Ella baila sola" y "PRC", sin embargo, desde hace casi un año, su propuesta musical cobró fuerza con el lanzamiento del tema "Siempre pendientes", la que interpreta en colaboración de Luis R. Conriquez, un importante exponente de la música regional mexicana, fue entonces que Hassan Emilio -como es su nombre de pila- visitó el programa "Soy grupero" para contar un poco más de su historia como cantante.

Aunque en la charla, el entrevistador René Múñoz hizo énfasis en que el originario de Zapopan, Jalisco, reconoció que todavía era "un pollito" rememoró que comenzó su proyecto como Peso Pluma hace cinco años, cuando tenía 19 años, y aunque si bien, es solista, también dio crédito al equipo que lo respalda, señalando que se trata de una familia, la cual lo ha acompañado desde que, en la prepa, comenzó a darle forma a ese deseo de ser cantante. También destacó que, desde esas épocas, cantaba corridos hasta para conquistar a las jóvenes que le atraían de la escuela, pese a que también se considero una persona "tímida" todavía hoy.

Durante la entrevista, Múñoz destacó que le gustaba la "claridad" y la "transparencia" con que Doble P se expresa en torno al tipo de música que escribe, pues el músico reconoció que, entre algunos de sus temas, hay incluídos "corridos de encargo", los que explicó que son aquellas composiciones que son escritas con datos que le son proporcionados por los personajes, o los ayudantes de estos, que le hacen llegar una petición musical, sin embargo, destacó que el hecho de que ese sea su trabajo, no significa que él se dedique a hacer apología o que cargue una arma consigo, sino que ese es el trabajo con el que sustenta su día a día.

"Es mi trabajo y si uno no trabaja ¿cómo le hace? (...) te hago un corrido y te lo entrego; es como un man que trabaja en un Rappi, jefe", ejemplificó. "Tú le dices: ´-Yo quiero pizza con champiñones sin pepperoni´, y te va a llegar la pizza a donde estés tú, es lo que necesites, es su trabajo".

Fue entonces cuando Peso Pluma ahondó en el aspecto de que reconoce y es consiente de que su música no es para todos los públicos:

"Es un tema que es delicado y se viraliza y se muestra por donde sea y yo sé que no es bueno que los niños vean o escuchen esto, pero es una realidad, se tiene que mostrar se tiene que ver", dijo en ese momento.

El cantante también recordó que, desde que era un niño, escuchaba corridos, debido a que era la música que sus tíos, y su familia en general, escuchaban y rememoró que una de las canciones que más lo influyó, cuando tenía apenas 10 años, fue "El encuentro" de la banda "Alegres del barranco".

Además de estas declaraciones, hay otro video de TikTok que, supuestamente se tratan de declaraciones del compositor jalisciense, sin embargo, en ellas no se escucha la voz del cantante, sino la voz de la plataforma, en la cual no se hace alusión de qué medio o a partir de qué entrevista fue retomada la información en la que aparentemente, Hassan Emilio expresa que su música no estaba hecha para niños y que, si las infancias lo escuchaban, era por "irresponsabilidad" de sus madres y padres.

