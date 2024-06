Junior H cancela gira musical en México pero no sus shows en EU

El cantante de corridos tumbados Junior H, que en 2023 logró llenar un Foro Sol ofreciendo un concierto de más de 2 horas de duración, canceló los conciertos que tenía agendados en México de su gira 2024.

No así los shows que el cantante dará en Estados Unidos, sin embargo no dio las razones por las cuales sus conciertos en México no se realizarán.

Las fechas que el cantante tenía previstas en el país eran las siguientes: 14 de junio en Puebla, 15 de junio en Oaxaca, 21 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, 22 de junio, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y el 22 de julio en la feria de Durango.

Junior H anunció así que cancela su gira en México.

Hace un mes Junior H, que también es considerado uno de los principales exponentes de corridos tumbados, se presentó en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, por lo que sabe lo que es tocar también fuera de grandes recintos y en municipios que muchas veces no son tomados en cuenta por otros artistas.

Su último show en el marco de un evento de trascendencia nacional fue en el Vive Latino 2024, donde se presentó el segundo día de actividades y recibió críticas por diferentes motivos.

El primero de ellos fue que se veía mucho más delgado que en otros conciertos, razón por la cual el público incluso especuló que se trataba de un doble en el escenario.

Y el segundo motivo de críticas fue por su voz que para algunos fanáticos no se escuchó al cien, como sí pudo apreciarse en otros conciertos, como el de su show en el Foro Sol o la Plaza de Toros México.

Sus fechas en Estados Unidos contrario a las de México siguen en pie, donde el cantante ofrecerá 9 fechas a partir del 13 de Julio en Palm Desert, California, y terminará el 6 de septiembre en Fresno California.

