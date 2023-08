Spotify elige a "Ella baila sola", de Peso Pluma, como la canción del verano y raperos lo descalifican

"Compa, ¿qué le parece esa morra? La que andaba bailando sola, me gusta pa´mí...", es una de las estrofas que, en los últimos meses, ha sonado más en TikToks, estaciones de radio, antros, etc., hecho que no pasó desapercibido por Spotify que eligió este tema, interpretado por Peso Pluma y Eslabón Armado, como "canción global del verano", arrebatándole el puesto a artistas de la talla de Bad Bunny, Taylor Swift, Miley Cyrus, Harry Styles, por lo que un grupo de raperos dejó ver su inconformidad, asegurando que la plataforma trata de reinvidicarse con sonidos poco escuchados como la música africana y latina.

Anoche, Spotify lanzó su lista de las canciones más escuchadas de forma global durante el verano, tomando en consideración los sencillos con más número de reproducción, a partir del 29 de mayo y hasta el 14 de agosto, siendo "Ella baila sola" la indiscutible ganadora. Y aunque este tema, compuesto por los integrantes de Eslabón Armando; Pedro y Brian Tovar, Damián Pacheco y Ulises González, se estreno desde el 17 de marzo, hasta la fecha continúa como una de las canciones con mayor número de reproducciones, no sólo en México, sino en el mundo entero.

De esa manera, Hassan Emilio Kabande Laija, el verdadero nombre de "PP", acumula otro logro dentro de su incipiente carrera pues, hace unos meses, comenzó a llamar la atención cuando desbancó a Bad Buny del primer puesto de las listas de esta plataforma de música en nuestro país.

¿Cuántas veces ha sido reproducido "Ella baila sola" en Spotify?

De acuerdo a la información que la plataforma ha dado a conocer, "Ella baila sola" se ha reproducido 367 millones de veces desde los últimos días de la primavera y hasta lo que va del verano. Sin embargo, dicho récord puede llegar a ser impreciso, debido a que Spotify sólo toma en cuenta los registros de su servicio, y no cuantifica los logros que esta canción, como otras que entraron en la misma lista, en otras plataformas de alto alcance como es el caso de YouTube, Amazon Music, Deezer, Google Play Music y Apple Music, por mencionar las más importantes. De la misma manera que, Spotify no tiene en cuenta las reproducciones en la radio ni las ventas físicas y digitales.

pero este no es el único récord que ha logrado este tema, sino que se ha convertido en la primera canción, dentro del género regional mexicano, que se cuela en el top 10 de canciones del Billboard de todos los géneros. De la misma manera que es el primer tema de esta índole que es interpretado en vivo en un show de TV nocturno de Estados Unidos, pues "doble P" visitó el programa de Jimmy Fallon el 28 de abril, situación que también generó controversia pues, pese a que él fue invitado, los integrantes de Eslabón Armado, compositores del tema, no fueron requeridos en dicha presentación.

Raperos desaprueban la evaluación de Spotify

Ante este reconocimiento, "TMZ" detectó el descontento en redes sociales, sobre todo, por parte de de raperos ameteur que señalaron a Spotify por dar menos visibilidad al hip hop y el rap, por favorecer otros sonidos que, a lo largo del tiempo, han sido marginados, como consideraron que sucedía con los sonidos latinoamericanos y africanos. Estas quejas tuvieron lugar a pesar de que Bad Bunny, que cuenta con la influencia de esos géneros, se colocó en la segunda posición de la lista por el tema "Where she goes".

Luego de estas quejas se desató un debate acerca de que el rap de esta época ha resultado tan repetitivo, pues es creado con el único objeto de volverse tendencia en plataformas como. como TikTok.

"Será mejor que los raperos dejen de ser aburridos y de hablar de la misma mierd* una y otra vez, persiguiendo el éxito de TikTok y las secciones de comentarios", tuiteó un usuario.

Otras canciones exitosas del verano, según Spotify

Como ya mencionamos, "el Conejo malo" se hizo acreedor del segundo lugar con "Where she goes", el tema que supuestamente dedicó a Kendall Jenner, posteriomente, el tercer lugar está Jung Kook con "Latto", Taylor Swift y su tema C"ruel Summer" y nuevamente Bad Bunny con "x100to", a lado de Grupo Frontera.



