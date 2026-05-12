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La multinacional japonesa anunció un acuerdo para adquirir los derechos del catálogo musical completo de Recognition Music Group, propiedad del fondo Blackstone, que incluye 45 mil canciones de artistas como, , Leonard Cohen o , entre otros.

La firma no detalló el precio de la transacción y dijo que el acuerdo está "sujeto a condiciones de cierre habituales", en un comunicado publicado a última hora del lunes. Según el medio económico Financial Times, la operación está valorada en casi 4 mil millones de dólares (unos 3 mil 400 millones de euros).

"Estamos muy orgullosos y emocionados de representar este increíble catálogo de muchas de las mejores canciones de la historia del pop a través de esta adquisición trascendental", aseguró en el comunicado el presidente de Sony Music Group, Rob Stringer.

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Entre las 45 mil canciones de Recognition que pasarán ahora a formar parte del catálogo de Sony se encuentran clásicos de la música pop como "Hallelujah", de Leonard Cohen, "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey, "Don't Stop Believin", de Journey, o "Livin' On A Prayer", de Bon Jovi.

El acuerdo fue realizado en colaboración con el fondo soberano de Singapur GIC, con el que Sony anunció una asociación a principios de año para adquirir derechos musicales.

El fondo de inversión estadounidense Blackstone, conocido por su compra de viviendas e infrastructuras en países como España, cuenta en su haber con los repertorios de Shakira o Red Hot Chili Peppers, entre otros iconos musicales.

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