José Manuel Figueroa continuará con el proceso legal en contra de Imelda Garza, viuda de su hermano Julián, luego de que asegurara que el fallecido hijo de Maribel Guardia sufrió abuso sexual por parte de José Manuel, quien lo niega rotundamente, por lo que ya procedió de manera legal para defenderse, y aunque sabe que es poco probable que pase, confiesa que le gustaría ver en la cárcel a Imelda.

El cantante lamenta las falsas palabras de Imelda, y lo que más le duele, dijo en un encuentro con los medios, es que la relación bonita que pudo haber existido entre sus nietos y su sobrino José Julián (hijo de Julián e Imleda), ya no podrá ser.

"Me duele más que terminó dañando hasta el niño. Claro. En sus declaraciones terminaron dañando al niño y la relación que pudo haber existido de mi nieto, de mi nieto con ese niño, con mi sobrino, la destruyó. la destruyó por completo".

José Manuel advirtió sobre el posible futuro de su sobrino José Julián hijo de su hermano Julián, fallecido en 2023:

"Ese niño va a quedar afectado por muchos años. Puede llegar a caer en los mismos errores de ella, de empezar a buscar estupefacientes para tratar de sanar, porque eso es eso es eso son las drogas, eso es el alcohol. No se espanten. Es gente que no tiene el carácter".

José Manuel Figueroa recuerda a su hermano Julián con esta fotografía en la que aparecen cantando juntos.

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Ya molesto, José Manuel confesó frustrado que diga lo que diga o haga lo que haga, siempre habrá sospecha en su contra.

"Por más que yo lo diga, nunca me van a creer. Siempre va a existir la duda de lo que dijo esa pen**, esa es la realidad", expresó.

José Manuel Figueroa elogia a Maribel Guardia

José Manuel Figueroa felicitó a Maribel Guardia por el Día de las madres, reconoció su entereza para afrontar la muerte de su hijo Julián, algo agobiante y muy pesado, y aprovechó para mandarle un elogio por lo guapa que está a sus 66 años.

Incluso, bromeó al decir que había hecho un pacto con el diablo.

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